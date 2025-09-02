Cea mai veche stradă din București și povestea ei. Puțini știu despre ea

Tu știi care este mai veche stradă din București? Puțini știu despre această stradă din Centrul istoric al Municipiului București.

Potrivit datelor oficiale, rețeaua de străzi a Bucureștiului are 5.340 de străzi. Acestea însumează o lungime totală de 1.820 km și o suprafață totală de aproape 20.000 metri pătrați.

Rețeaua rutieră este centrată în jurul unei serii de bulevarde de mare capacitate, care, în general, radiază din centrul orașului până spre periferie. Axele principale (nord/sud, est/vest și nord-vest/sud-est) și două inele (interior și exterior) contribuie la reducerea aglomerației din trafic. Străzile în Municipiu sunt, de regulă, înțesate în timpul orelor de vârf din cauza creșterii numărului de mașini în ultimii ani. Trebuie știut că, în fiecare zi, peste un milion de vehicule circulă în interiorul orașului.

Revenind la cea mai veche stradă din București, se spune că strada Franceză ar fi, probabil, cea mai veche stradă a Capitalei. Ea și-a păstrat, în linii mari, traseul său medieval. Cea mai veche stradă din București pornește din zona Piața Unirii și se termină la intersecția cu strada Calea Victoriei, fostă Podul Mogoșoaiei. Această stradă este mărginită mai ales de case din secolul al XIX-lea, întrucât s-a pornit chiar de aici în anul 1847 un mare incendiu, care a distrus o mare parte a Capitalei.

De asemenea, ansamblul de arhitectură „Strada Franceză” este înscris pe lista Monumentelor istorice 2010-Municipiul București. Pe aceeași listă mai sunt înscrise și „Ansamblul Bisericii Curtea Veche”, „Biserica „Buna Vestire‘” – Curtea Veche”, „Casa parohială” de la nr. 33, precum și „Hanul lui Manuc”. Totodată, mai sunt înscrise pe lista monumentelor și casele de la numerele 2-4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 40, 42, 44, și 48.

