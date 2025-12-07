Ciprian Ciucu aruncă bomba serii: „Nicușor Dan a votat cu Ana Ciceală”

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 – actualul primar al Capitalei, după primele exit-poll-uri – a aruncat bomba serii. Mai exact, extrebat de un reporter dacă consideră că președintele Nicușor Dan l-a votat, acesta a răspuns direct și fără menajamente: „Știu că a votat cu Ana Ciceală.”

În 2020, a câștigat Primăria Sectorului 6, cu susținere din partea PNL și USR-PLUS, iar sectorul a devenit cartea lui de vizită: investiții în spații publice, proiecte cu bani europeni, indicatori urbani, încercări de modernizare a aparatului administrativ

Ciprian Ciucu este noul primar al Bucureștiului, conform exit-poll-ului CURS-Avangarde publicat la ora 21:00, valabil pentru ora 19:30. Acesta a obținut aproape 33% din voturile bucureștenilor, conform primelor date.

Ciucu, liberalul care a promis „Bucureștiul pus la punct”, ajunge în scaunul de primar general după un parcurs lung prin administrație, ONG-uri și politică. Născut pe 16 martie 1978, la Pitești, Ciucu prezintă Capitala ca pe un proiect de viață și spune că vede în București „cea mai mare misiune” pe care o poate avea în politică.

