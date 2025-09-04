Prima pagină » Actualitate » Ceapa dulce de Buzău ar putea ajunge curând pe mesele gospodinelor. Recolta de anul acesta e mai bună ca în ultimii ani

04 sept. 2025, 14:35, Actualitate
Ceapa dulce de Buzău, cunoscută pentru aroma ei delicată ar putea ajunge curând pe mesele gospodinelor din întreaga țară. Recolta de anul acesta este mai bună ca în ultimii ani, marcați de secetă. Și, pentru prima dată, producătorii s-au unit într-o cooperativă agricolă, cu planuri mari de a încheia contrecte directe cu supermarketurile.

Ceapa de apă, mândria localnicilor din Mărăcineni, a ieșit anul acesta de o calitate ireproșabilă. Pe câmpurile din Mărăcineni s-au făcut 300 de tone, iar recoltarea este pe final.

În alți ani, cea mai mare parte se livra prin distribuitori, dar fermierii s-au săturat să fie la mâna intermediarilor. Ceapa roșie de apă este un soi pretențios, care reacționează imediat la schimbările de vreme. Ca să facă față cheltuielilor și săși valorifice mai bine producția, cinci legumicultori s-au unit într-o cooperativă. Împreună speră să vândă direct către depozite mari și lanțuri de supermarketuri. Producătorii nu pot să scadă prea mult prețul pentru că nu-și acoperă cheltuielile.

Undeva sub 3 lei, 3,5 lei nu-și are rostul. Sunt foarte multe operațiuni de făcut, care necesită foarte mulți bani”.

Fermierii din Mărăcineni speră ca prin cooperativă să ducă mai departe tradiția cepei de Buzău și să o transforme într-un brand național, potrivit Știrile Kanal D.

