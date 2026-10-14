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Care este cel mai bun oraș din lume pentru transportul public, potrivit localnicilor. 95% dintre locuitori sunt mulțumiți de rețea

Care este cel mai bun oraș din lume pentru transportul public, potrivit localnicilor. 95% dintre locuitori sunt mulțumiți de rețea
Sursă foto: Shutterstock
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Locuitorii orașelor din întreaga lume au vorbit despre starea transportului public din locurile în care trăiesc. Acest centru urban din Asia s-a remarcat mai mult decât toate celelalte.

Este un privilegiu locuiești într-un oraș plin de galerii de artă, teatre, restaurante și cafenele excelente, însă elementele care fac cu adevărat diferența în ceea ce privește calitatea vieții de zi cu zi sunt infrastructurile precum transportul public.

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Pe baza evaluărilor acordate rețelei locale, pe o scară de la unu la cinci (unu însemnând „îngrozitor”, iar cinci „extraordinar”), cei 24.000 de respondenți au ajutat la realizarea un clasament al celor mai bune 20 de orașe din lume în ceea ce privește transportul public realizat de Time Out.

Un procent impresionant de 95% dintre locuitorii capitalei Taiwanului, Taipeiar descrie rețeaua de transport a orașului drept „bună” sau „extraordinară”, ceea ce îi asigură confortabil primul loc, înaintea Singaporelui, Hong Kongului și Edinburghului.

Sursă foto: Shutterstock

Sistemul MRT din Taipei (Mass Rapid Transit, adică metroul) este o gură de aer proaspăt în comparație cu rețelele subterane din majoritatea celorlalte mari orașe.

„Cu stații impecabile, marcaje ordonate pentru formarea cozilor pe peroane și trenuri care sosesc exact când este anunțat, Taipei a obținut un grad de aprobare aproape perfect din partea localnicilor”, scrie sursa citată anterior. „Nici amploarea operațiunilor nu este de neglijat. Metroul a transportat peste 767 de milioane de pasageri în 2025, ceea ce înseamnă aproximativ 2,1 milioane pe zi.”

În plus, cardul cu nume sugestiv EasyCard permite accesul atât la metroul MRT, cât și la autobuze și la serviciile de închiriere a bicicletelor YouBike.

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