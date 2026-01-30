Locuitorii unui oraș din România vor beneficia de transport public gratuit, în fiecare vineri. Unde s-a adoptat măsura și de când intră în vigoare

Autoritățile din Brașov au decis, astăzi, ca – începând cu data de 1 aprilie 2026 – transportul public să fie gratuit în acest oraș, însă măsura se aplică doar pe liniile din municipiul, nu și pe rutele metropolitane.

Astfel, din această primăvară, se va putea circula gratuit pe toate liniile de autobuz și troleibuz în zilele de vineri, potrivit Biz Brașov. Gratuitatea va fi valabilă atât pentru locuitorii orașului, cât și pentru turiștii care folosesc transportul în comun

Măsura, adoptată vineri, 30 ianuarie, le va permite oamenilor să ajungă mai ușor la serviciu, să exploreze orașul și să admire peisajele montane, fără să își mai facă griji pentru bugetul alocat transportului, notează sursa citată.

Această acțiune face parte din programul „Vinerea verde” și ar putea fi extinsă și la nivel de weekend, în funcție de rezultatele din această primăvară.

Facilități importante și pentru pensionari

Tot de la 1 aprilie, atât persoanele care nu au calitatea de pensionari, cât și pensionarii cu venituri de până la 3.600 de lei vor putea circula gratuit sau la jumătate de preț pe transportul public metropolitan.

„Începând cu data de 01.04.2026 seniorii și pensionarii cu venituri înscrise la rubrica «Total drepturi» din cuponul de pensie sunt de 3.6 01 lei sau mai mari, cu domiciliul în UAT Municipiul Brașov, beneficiază de reducere de 50% la achiziționarea unui titlu tarifar de tip «Călătorie – URBAN», «Călătorie METROPOLITAN», «Abonament lunar – URBAN», «Abonament lunar – valabil între Municipiul Brașov și localitatea membră a ATBv indicată pe titlul de călătorie» sau «Abonament lunar – METROPOLITAN», încărcate pe cardul de transport, în funcție de solicitarea beneficiarului, valabile pe traseele operate de RATBV SA (Regia Autonomă de Transport Brașov-n.r.), în cadrul serviciului public de transport local prin curse regulate în UAT-urile membre ale ATBv, după caz”, au transmis oficialii brașoveni.

