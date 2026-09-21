Un nou studiu Greenpeace a constatat că tarifele au crescut în 14 capitale europene din 2023, unele orașe înregistrând creșteri de peste 50%. De asemenea, transportul public s-a ieftinit în alte patru orașe.

Transportul public este un aspect important atunci când planifici o călătorie într-un oraș. Totuși, prețurile pentru deplasările cu transportul public au atins un nou nivel record în jumătate dintre capitalele Europei.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

O nouă cercetare realizată de Greenpeace arată că prețurile biletelor de transport public au crescut semnificativ în 14 capitale europene în ultimii trei ani, conform Euronews.

Organizația a analizat cele 27 de state membre ale UE, precum și Regatul Unit, Elveția și Norvegia și capitalele acestora, examinând disponibilitatea și accesibilitatea financiară a abonamentelor lunare și anuale de transport public.

De asemenea, a analizat aria de acoperire a abonamentelor de transport public pe termen lung – inclusiv extinderea regională și tipurile de transport public incluse în preț – precum și gradul de incluziune, respectiv reducerile de preț pentru grupurile vulnerabile, și taxa pe valoarea adăugată (TVA) aplicată biletelor de transport public.

Prețurile transportului public cresc, dar nu peste tot

Londra, Amsterdam și Paris sunt unele dintre cele mai populare orașe printre turiștii de pe continent și sunt, de asemenea, renumite pentru costul ridicat al vieții. Prin urmare, nu este o surpriză faptul că au cele mai scumpe costuri de transport public la nivel lunar.

Londra se află în fruntea listei, cu 162 € pe lună, urmată de Amsterdam (107 € pe lună) și Paris (77 € pe lună).

Între timp, cea mai mare creștere a tarifelor pentru abonamentele pe termen lung din 2023 a fost înregistrată în capitala Ciprului, Nicosia, cu o creștere de 67%, urmată de Amsterdam (+55%), Madrid (+50%) și Bratislava (+32%).

Berlin și Viena au înregistrat creșteri de preț de 29%, respectiv 26%, în timp ce Copenhaga, București, Vilnius, Bruxelles și Londra au înregistrat creșteri de cel puțin 10% în aceeași perioadă.

O problemă semnificativă care menține prețurile biletelor de transport public din UE la un nivel deosebit de ridicat este faptul că acestea sunt taxate cu o TVA medie de 11%. Șapte țări și-au majorat, de asemenea, TVA-ul aplicat biletelor de transport public din 2023.

Unde au scăzut prețurile

Prețurile abonamentelor de transport public pe termen lung au scăzut efectiv în patru capitale europene din 2023. Dublinul s-a descurcat deosebit de bine la această categorie, înregistrând o scădere de 42,5%.

Prețurile din Oslo, oraș renumit pentru costurile sale ridicate, au scăzut cu 11,5%, în timp ce cele din Berna au scăzut cu 6,6%, iar cele din Budapesta cu 5,8%. Prețurile din alte 12 capitale au rămas la același nivel din 2023.

În timp ce alte două țări – Spania și Slovenia – au introdus o formă de bilet național de transport public în perioada de după 2023, doar opt din cele 30 de țări europene oferă în prezent transport public gratuit sau abonamente universale pe termen lung la prețuri accesibile.

La această categorie, Luxemburg, Malta și Slovenia obțin cele mai bune rezultate, în timp ce Finlanda, Grecia și Norvegia se află pe ultimele locuri în ceea ce privește accesibilitatea financiară și disponibilitatea abonamentelor naționale de transport și aplică, de asemenea, cote de TVA peste medie transportului public intern.

La capătul mai pozitiv al clasamentului, orașele care se situează cel mai bine în Europa pe baza disponibilității, accesibilității financiare și gradului de incluziune a abonamentelor de transport public pe termen lung sunt Tallinn, Luxemburg și Valletta, aflate la egalitate pe primul loc.

Acestea sunt urmate de Praga, pe locul patru, Roma, pe locul cinci, și Atena, pe locul șase. Primele opt locuri sunt completate de Sofia și Viena, care ocupă locurile șapte și, respectiv, opt.