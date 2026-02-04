Prima pagină » Actualitate » Un cartier din China s-a transformat într-un real patinoar, după ce o femeie a uitat robinetul deschis la boiler

04 feb. 2026, 15:03, Actualitate
O situație mai puțin întâlnită a avut loc, recent, în China. O femeie și-a transformat cartierul în care locuiește într-un real patinoar în aer liber, după ce a făcut baie și a uitat robinetul deschis la boiler. A doua zi, surpriza a fost mare atât pentru ea, cât și pentru ceilalți vecini. Și-a oferit scuzele în mod public și, împreună cu mama ei, a cumpărat toată sarea din magazinele alimentare din apropiere pentru a o împrăștia pe drum.

Wang, o femeie din orașul Lanzhou, provincia Gansu, China, a reușit să își transforme cartierul în care locuiește într-un real patinoar în aer liber, după ce a făcut baie și a uitat robinetul deschis la boiler. A fost provocată o scurgere de apă pe o perioadă de 9 ore. Apa a fost împrăștiată atât pe acoperișul casei, cât și în vecinătate, apoi a înghețat.

A uitat să închidă robinetul la boiler

În data de 16 ianuarie 2026, femeia încărcase pe rețelele de socializare un videoclip prin intermediul căruia își oferea scuzele pentru situația creată. Potrivit datelor, rezervorul boilerului, care se afla montat pe acoperișul clădirii, s-a umplut cu apă până când a început să aibă loc scurgeri. Apa a început să curgă șiroaie pe acoperiș, apoi pe zidul clădirii și, în cele din urmă, pe drum. Apoi, a înghețat, în timpul nopții înregistrându-se -8 grade Celsius, transformând drumul într-un patinoar în aer liber.

„Am făcut duș aseară și apoi am uitat să închid robinetul de la boiler. Apa a curs din rezervor timp de nouă ore. Patinoarul din cartier pe care l-ați văzut dimineață a fost făcut de mine. Îmi pare rău pentru greșeala asta”, a spus Wang în videoclip, arată South China Morning Post.

A fost cumpărată toată sarea din magazinele alimentare din apropiere, pentru a o împrăștia pe zonele afectate. Mai mulți angajați de la administrația imobilului s-au prezentat pentru a ajuta la îndepărtarea gheții.

„Pe la ora 6 dimineața, tatăl meu a văzut că drumul era acoperit cu gheață, iar apa încă se scurgea pe carosabil. La început a crezut că apa venea de la altcineva. La scurt timp și-a dat seama că era de la noi. Sarea s-a terminat din cauza noastră. Așa că, dacă nu ați putut cumpăra sare în dimineața asta, vreau să vă cer scuze. Tatăl meu m-a certat rău, pentru că i-a fost rușine de ce am făcut”, a spus Wang presei.

