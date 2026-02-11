O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro. „Ar putea umple mai multe piscine olimpice”

O italiancă a primit două facturi uriașe la apă, în valoare de 56.000 de euro (peste 285.000 de lei), iar autoritățile au anchetat imediat cazul și au aflat ce s-a întâmplat de fapt.

Femeia locuiește singură și are un salariu de numai 1.200 de euro, dar cele două facturi pe care le-a primit ajungeau, împreună, la această sumă incredibilă.

Una dintre cele două facturi la apă era de 29.650,39 de euro, în timp ce cealaltă ajungea la 25.819,49 de euro, motiv pentru care femeia s-a prezentat imediat la Protecția Consumatorilor, pentru a fi analizată situația, scrie Click.

Care a fost deznodământul în această situație

O anchetă a fost demarată de urgență în acest caz complicat, iar în cele din urmă s-a aflat că suma uriașă nu reflecta consumul efectiv de apă, ci era vorba despre o scurgere ascunsă în sistem.

Din fericire pentru femeie, costul facturii a fost recalculat și redus cu mai mult de 90% și, mai mult, a beneficiat și de fondul de urgență, care a acoperit o mare parte din costul real al consumului.

„O astfel de factură nu putea fi decât o greșeală: 56.000 de euro de apă ar putea umple mai multe piscine olimpice”, a spus coordonatoarea Asociației Federconsumatori din Reggio Emilia, Lucia Lusenti, potrivit FanPage.it.

