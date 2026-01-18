Prima pagină » Actualitate » Trucuri și soluții ieftine și eficiente pentru întreținerea instalațiilor sanitare. Ce recomandă specialiștii

18 ian. 2026, 11:17, Actualitate
Întreținerea instalațiilor sanitare poate fi mai simplă și mai puțin costisitoare decât s-ar putea crede. Evident pe piață sunt o mulțime de produse promovate intens, nici unul foarte ieftin. De aceea experții recomandă un truc simplu, folosit de instalatori, care poate curăța eficient scurgerea și poate elimina complet mirosul neplăcut.

Trucul constă într-o combinație de ingrediente simple, disponibile în orice bucătărie: sare grunjoasă, ulei alimentar, de preferat cel vegetal și apă fierbinte. Important de menționat este și faptul că poți folosi ulei de rapiță sau de măsline (simplu, nerafinat). Procesul funcționează prin curățarea mecanică și chimică a depunerilor care produc mirosul, fără a deteriora instalațiile sanitare sau a utiliza substanțe chimice agresive, preia Click.

În practică, se toarnă mai întâi o cantitate de sare grunjoasă în scurgere, care ajută la frecarea și descompunerea resturilor alimentare și a grăsimilor aderente pe pereții țevilor. Ulterior, se adaugă ulei, care facilitează desprinderea impurităților și previne lipirea reziduurilor. La final, se toarnă apă fierbinte, care spală complet amestecul și curăță țeava, lăsând-o igienizată și fără miros.

Avantajele acestei soluții

Această combinație nu doar elimină mirosurile, ci contribuie și la prevenirea înfundării țevilor. Spre deosebire de produsele chimice, metoda nu este nocivă pentru mediul înconjurător și nu afectează materialul țevilor. În plus, ingredientele sunt accesibile și nu implică costuri suplimentare.

Specialiștii în instalații recomandă aplicarea acestui truc regulat, cel puțin o dată pe lună, pentru a menține scurgerile curate și a evita acumularea de reziduuri care generează mirosuri neplăcute. În acest fel, gospodăria rămâne igienizată, iar mirosul neplăcut nu mai reprezintă o problemă.

Această metodă reprezintă o soluție practică și eficientă pentru curățarea scurgerilor din locuințe, care poate fi aplicată de oricine, fără echipamente speciale sau substanțe chimice agresive. Procedeul elimină mirosurile neplăcute și ajută la menținerea țevilor într-o stare bună de funcționare pe termen lung, prevenind acumularea de reziduuri și blocajele frecvente. Aplicată regulat, metoda oferă un mod simplu și sigur de a păstra instalațiile sanitare curate și igienizate, fără a recurge la soluții comerciale costisitoare sau potențial dăunătoare.

