Lista lichidelor pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă. Puțini știu că laptele este unul dintre ele

Există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă, deși cei mai mulți consumatori nu știu care sunt acestea.

Potrivit experților, există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă sau să riști să ai probleme semnificative, nu doar nu instalația.

Mulți consumatori cred că orice lichid poate fi vărsat în chiuvetă, însă adevărul este altul. Unele dintre aceste lichide au compuși care pot afecta instalația și reparațiile pot ajunge la costuri semnificative, așa că experții avertizează să nu verși aceste lichide în chiuvetă.

9 lichide pe care nu este bine să le verși în chiuvetă

Printre cele 9 lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă se numără și laptele, spre surprinderea multor consumatori. Laptele are un conținut ridicat de grăsimi, iar asta poate duce la blocaje pe instalație, la fel ca alte grăsimi, uleiuri și substanțe grase.

Experții de la Thames Water susțin că e cel mai bine ca resturile de lapte să fie turnate într-un recipient nereciclabil și aruncate la gunoi. Alternativ, laptele vechi poate fi folosit drept îngrășământ natural, amestecat cu apă pentru a evita mirosurile neplăcute.

Thames Water recomandă, de asemenea, evitarea vărsării pe scurgere a băuturilor pe bază de lapte, inclusiv ciocolata caldă, cafea cu lapte și ceai.

„Întotdeauna răzuiți grăsimile și uleiurile în coșul de gunoi înainte de spălatul vaselor. Evitați să turnați pe scurgere băuturi precum ciocolata caldă sau ceaiul”, a declarat Tess Fayers, expertă în cadrul Thames Water.

Pe lângă lapte și băuturi pe bază de lapte, experții susțin că nu trebuie să verși în chiuvetă nici sucurile de carne, care sunt bogate în grăsimi. Uleiurile, inclusiv floarea-soarelui, măslinele, rapița, ar trebui evitate. Iaurtul, sosurile, supele și zațiul de cafea pot face ravagii în conducte.

„Obiceiurile de zi cu zi, precum clătirea resturilor de mâncare, ulei și lichide grase pe scurgere sau aruncarea șervețelelor umede la toaletă, pot duce neintenționat la țevi blocate”, susține Fayers. „Aceste probleme sunt deosebit de frecvente în timpul sezonului festiv, când gătitul și mesele în familie sunt în toi. Ultimul lucru pe care ni-l dorim e ca sezonul sărbătorilor să fie marcat de scurgeri blocate.”

Pentru a menține scurgerile curate, Thames Water recomandă răzuirea resturilor de mâncare de pe farfurii, tigăi sau ustensile în coșul de gunoi sau în recipientul pentru deșeuri alimentare.

Recomandările autorului: