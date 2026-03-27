Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română

Tu știi care este cel mai folosit cuvânt de pe planetă? El se regăsește în aproape toate limbile, inclusiv în limba română.

Cel mai folosit cuvânt de pe planetă este cuvântul „OK”, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. Popularitatea acestui cuvânt vine dintr-o combinație de istorie interesantă și utilitate universală.

Dar de unde provine acest cuvânt? Se pare că originea cea mai acceptată duce la trendul abreviaturilor umoristice din Boston, din anii 1830-1840. Pe atunci, oamenii scriau intenționat greșit și abreviau. ”OK” vine, deci, de la „oll korrect”, care reprezenta o scriere glumeață a cuvintelor „all correct”.

Acest cuvânt a devenit celebru în timpul campaniei lui Martin Van Buren, numit și „Old Kinderhook”, de unde și ”OK”. Susținătorii săi foloseau „OK” ca și un slogan, iar termenul s-a răspândit rapid.

Dar de ce s-a răspândit acest cuvânt așa de mult? Deoarece are doar 2 litere, este ușor de pronunțat și are sensuri flexibile. Prin „OK”, poți să spui: în regulă, am înțeles, accept, suficient de bun.

Astfel, cuvântul „OK” a devenit un standard global. Este recunoscut în aproape toate țările și a devenit chiar și un „limbaj universal minimalist”. De asemenea, cuvântul OK a rezistat atât de mult deoarece împlinește toate condițiile unui cuvânt „global”: este scurt, ușor, flexibl.

