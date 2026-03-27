Cel mai folosit cuvânt de pe planetă. Este în aproape toate limbile, inclusiv română

Tu știi care este cel mai folosit cuvânt de pe planetă? El se regăsește în aproape toate limbile, inclusiv în limba română.

Cel mai folosit cuvânt de pe planetă este cuvântul „OK”, iar acest lucru nu este deloc întâmplător. Popularitatea acestui cuvânt vine dintr-o combinație de istorie interesantă și utilitate universală.

Dar de unde provine acest cuvânt? Se pare că originea cea mai acceptată duce la trendul abreviaturilor umoristice din Boston, din anii 1830-1840. Pe atunci, oamenii scriau intenționat greșit și abreviau. ”OK” vine, deci, de la „oll korrect”, care reprezenta o scriere glumeață a cuvintelor „all correct”.

Acest cuvânt a devenit celebru în timpul campaniei lui Martin Van Buren, numit și „Old Kinderhook”, de unde și ”OK”. Susținătorii săi foloseau „OK” ca și un slogan, iar termenul s-a răspândit rapid.

Dar de ce s-a răspândit acest cuvânt așa de mult? Deoarece are doar 2 litere, este ușor de pronunțat și are sensuri flexibile. Prin „OK”, poți să spui: în regulă, am înțeles, accept, suficient de bun.

Astfel, cuvântul „OK” a devenit un standard global. Este recunoscut în aproape toate țările și a devenit chiar și un „limbaj universal minimalist”. De asemenea, cuvântul OK a rezistat atât de mult deoarece împlinește toate condițiile unui cuvânt „global”: este scurt, ușor, flexibl.

Autorul recomandă:

Cuvinte din limba română care se citesc la fel și invers. Tu câte știi?

Citește și

CONTROVERSĂ Am tăiat constant de la Educație și Sănătate, dar cheltuielile militare ale României au crescut cu 200% în ultimii 4 ani
13:56
Am tăiat constant de la Educație și Sănătate, dar cheltuielile militare ale României au crescut cu 200% în ultimii 4 ani
ULTIMA ORĂ Bolojan: „Am copilărit în comunitatea slovacă”/Fico: „Agenda UE este atât de solicitantă că nu mai avem timp pentru relaţiile bilaterale”
13:40
Bolojan: „Am copilărit în comunitatea slovacă”/Fico: „Agenda UE este atât de solicitantă că nu mai avem timp pentru relaţiile bilaterale”
FLASH NEWS BNS transmite premierului Bolojan propuneri pentru implementarea ordonanţei Programului SAFE
12:37
BNS transmite premierului Bolojan propuneri pentru implementarea ordonanţei Programului SAFE
FLASH NEWS Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia
12:32
Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia
VIDEO Ion Cristoiu: „Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona”
12:31
Ion Cristoiu: „Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona”
EVENIMENT 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mesajul premierului Republicii Moldova: Malurile Prutului sunt tot mai aproape
12:28
108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mesajul premierului Republicii Moldova: Malurile Prutului sunt tot mai aproape
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
Cancan.ro
Armin Nicoară, adevărul despre divorțul de Claudia Puican: 'M-a luat prin surprindere'
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Noelia, tânăra de 25 de ani care a ales eutanasia, a plecat „în pace”. Dorința sfâșietoare de pe patul de spital
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Viața lui Seneca: Cinci detalii mai puțin cunoscute despre filosoful Romei imperiale
MILITAR Cât de mare este ajutorul militar al Rusiei pentru Iran. Războiul proxy dintre Moscova și Washington, purtat pe al doilea front
13:58
Cât de mare este ajutorul militar al Rusiei pentru Iran. Războiul proxy dintre Moscova și Washington, purtat pe al doilea front
INFRASTRUCTURĂ Vești bune de pe Autostrada Transilvania. Șeful CNAIR anunță că stadiul lucrărilor este de 94% între Nădășelu și Zimbor. O altă secțiune a depășit 98%
13:57
Vești bune de pe Autostrada Transilvania. Șeful CNAIR anunță că stadiul lucrărilor este de 94% între Nădășelu și Zimbor. O altă secțiune a depășit 98%
ECONOMIE INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni
13:17
INS: Managerii din construcții și comerțul cu amănuntul anticipează creșteri de prețuri în următoarele trei luni
VIDEO EXCLUSIV Mihaela Sofronea, GreenGroup, la Gândul Recycle Now: „Industria reciclării are nevoie de stabilitate și viziune strategică”
13:09
Mihaela Sofronea, GreenGroup, la Gândul Recycle Now: „Industria reciclării are nevoie de stabilitate și viziune strategică”
EVENIMENT Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie
13:03
Maia Sandu, la 108 de la Unirea Basarabiei cu România: Unirea a însemnat o reîntoarcere vitală în familie
FLASH NEWS Secretarul SUA al Apărării s-a rugat la Pentagon ca „fiecare glonț să-și găsească ținta” în războiul cu Iranul
12:59
Secretarul SUA al Apărării s-a rugat la Pentagon ca „fiecare glonț să-și găsească ținta” în războiul cu Iranul

