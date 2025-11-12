Prima pagină » Actualitate » Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”

Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”

12 nov. 2025, 13:42, Actualitate
Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași:

Un bărbat din Iași ar putea fi cel mai în vârstă angajat din lume, deoarece lucrează din anul 1901. Această sitiație de-a dreptul hilară a fost descoperită în momentul în momentul în care angajatul a dorit să facă un credit de nevoi personale.

O situație incredibilă a apărut la Iași. Un bărbat care a vrut să obțină un credit de nevoi personale a aflat că muncește din anul 1901. Acest lucru s-a aflat la o simplă interogare a ANAF, un proces prin care trece orice persoană care dorește să facă un împrumut la bancă. Bărbatul din Iași apelase la un consultant financiar ca să obțină finanțarea. Situația s-a rezolvat în cele din urmă, iar bărbatul a putut să obțină suma dorită de la bancă.

Așadar, dacă nu ar fi fost făcută interogarea ANAF, nu s-ar fi aflat de această eroare:

„Am un client care a fost identificat, în ANAF, la angajatorul actual, că lucrează din 1901. O intru în Cartea Recordurilor pentru brokerul care a intermediat creditul pentru cea mai în vârstă persoană din lume dacă clientul meu lucrează din 1901. E o situație inconfortabilă; a trebuit angajatorul trimită câteva rectificări. Eroarea a fost de la angajator. S-au transmis datele credit către ITM (n.r. Inspectoratul Teritorial de Muncă) și cei de acolo au transmis către ANAF. Banca a interogat ANAF pentru credit și apărea bărbatul lucrează din 1901, deși el este angajat din 2019. A trebuit ca angajatorul trimită două rectificări către ITM, ca se schimbe și în ANAF. Nu a durat foarte mult, aproximativ o săptămână – 10 zile până s-a actualizat, de când a trimis angajatorul. Era, evident, o problemă la care nimeni nu s-ar fi așteptat”, susține Diana Voiniciuc, consultant financiar, potrivit BZI.ro.

De asemenea, specialistul în consultanță financiară crede cei care vor acceseze un credit bancar trebuie țină cont de mai multe aspecte, inclusiv dacă își permit sau nu acel credit.

Dacă iei un credit pe 30 de ani, recomandarea mea ar fi fii deschis la plăți anticipate, mai ales în primii ani de creditare. De aceea, sfatul meu este să începi să investești, în acest an, în plățile anticipate dacă ai un credit. Are cel mai bun randament! De cele mai multe ori, în primii ani, dobânda este mare. Pentru că, odată cu trecerea timpului, tu, ca și client, returnezi banii împrumutați de la bancă. Motiv pentru care recomandarea mea ar fi, mai ales în primii 5-7 ani, să faceți multe plăți anticipate. Eu tuturor clienților le recomand plătească anticipat cu reducerea perioadei. Psihic, te ajută faptul , în fiecare lună, tu reduci cu două luni creditul. Ai putea îți închizi creditul la jumătatea perioadei. Nu spun de cei care au disponibilitate financiară mai mare și pot plăti mai mult la început”, mai susține Diana Voiniciuc.

Autorul recomandă:

Angajații români, tot mai NEMOTIVAȚI la locul de muncă. 60% dintre aceștia nu se simt apreciați

Citește și

NEWS ALERT La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
13:15
La întrebarea Gândul, Nicușor Dan recunoaște că o altă promisiune din campanie nu a fost îndeplinită: „Banii din campanie încă nu au fost donați spre cauze civice. O să mai dureze”
POLITICĂ Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute
13:02
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și AMENZILE. Românii ar putea rămâne cu apartamentele nevândute
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan provoacă tensiuni înalte în Sistem, după scandalul cu magistrații. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii
12:48
Nicușor Dan provoacă tensiuni înalte în Sistem, după scandalul cu magistrații. Ce se va întâmpla cu pensiile din MAI, Apărare și Servicii
POLITICĂ Șeful Curții Supreme, Lia Savonea, propune un „acord pentru Justiție”, înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan”
12:48
Șeful Curții Supreme, Lia Savonea, propune un „acord pentru Justiție”, înaintea întâlnirii cu Nicușor Dan”
EXTERNE Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „SHUTDOWN-ului” bugetar care a paralizat America
12:44
Trump vede „o foarte mare victorie” a republicanilor în bătălia pentru închiderea „SHUTDOWN-ului” bugetar care a paralizat America
Mediafax
Șapte acorduri semnate cu țări membre ale CSI, denunțate de Republica Moldova
Digi24
Măsuri dure pentru românii care nu-și plătesc taxele și amenzile. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Cancan.ro
Câți bani au primit Karmen Minune și Olga Barcari pentru 10 săptămâni la Asia Express? Calculul complet
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Omul de la care Gigi Becali a luat Steaua se dezvăluie publicului după multă vreme. Pe masă are un obiect dispărut din comerț
Mediafax
Oana Pellea o scoate la tablă pe Carmen Uscatu / „M-aș fi așteptat să iei atitudine”
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Cancan.ro
Ce spun medicii de la Spitalul din Timișoara, după ce o adolescentă de 17 ani a murit. Ce probleme ar fi avut
Ce se întâmplă doctore
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cum arată astăzi și cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea
Ciao.ro
Cum arată nepotul secret al lui Horia Moculescu! Este polițist în Germania – imagini în premieră în România
Promotor.ro
Cade avionul dacă nu punem telefonul pe „mod avion”? Explicațiile unui pilot – VIDEO
Descopera.ro
Cum egiptenii antici luau legătura cu zeii și cu viața de apoi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Tratamenul letal al tăcerii. Despre oamenii care pedepsesc prin lipsa comunicării
EXTERNE Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
13:38
Papa Leon este un adevărat cinefil. Suveranul Pontif a dezvăluit care sunt filmele sale preferate din toate timpurile
ANALIZĂ Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
13:28
Veștile proaste ale zilei vin de la Institutul Național de Statistică: prețurile cresc în continuare. Gândul prezintă cele mai mari scumpiri
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
13:12
Daniel Băluţă vrea să extindă Bucureştiul dacă ajunge primar
EXTERNE Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri
12:50
Achiziție online bizară. O femeie din Marea Britanie a cumpărat un ou, iar acum a ajuns să crească o pasăre înaltă de 1,8 metri
EXTERNE Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta
12:48
Johnny Depp revine pe marile ecrane. Actorul a primit primul său rol de la scandalul de violență domestică din 2022. Ce personaj celebru va interpreta
ULTIMA ORĂ A fost votată “LEGEA NORDIS” care modifică AVANSUL MINIM pentru ACHIZIȚIA de locuințe. Ce problemă rezolvă și cum e văzută de experții imobiliari
12:35
A fost votată “LEGEA NORDIS” care modifică AVANSUL MINIM pentru ACHIZIȚIA de locuințe. Ce problemă rezolvă și cum e văzută de experții imobiliari