Cel mai în vârstă angajat din lume trăiește în Iași: „O să intru în Cartea Recordurilor”

O situație incredibilă a apărut la Iași. Un bărbat care a vrut să obțină un credit de nevoi personale a aflat că muncește din anul 1901. Acest lucru s-a aflat la o simplă interogare a ANAF, un proces prin care trece orice persoană care dorește să facă un împrumut la bancă. Bărbatul din Iași apelase la un consultant financiar ca să obțină finanțarea. Situația s-a rezolvat în cele din urmă, iar bărbatul a putut să obțină suma dorită de la bancă.

Așadar, dacă nu ar fi fost făcută interogarea ANAF, nu s-ar fi aflat de această eroare:

„Am un client care a fost identificat, în ANAF, la angajatorul actual, că lucrează din 1901. O să intru în Cartea Recordurilor pentru brokerul care a intermediat creditul pentru cea mai în vârstă persoană din lume – dacă clientul meu lucrează din 1901. E o situație inconfortabilă; a trebuit angajatorul să trimită câteva rectificări. Eroarea a fost de la angajator. S-au transmis datele credit către ITM (n.r. – Inspectoratul Teritorial de Muncă) și cei de acolo au transmis către ANAF. Banca a interogat ANAF pentru credit și apărea că bărbatul lucrează din 1901, deși el este angajat din 2019. A trebuit ca angajatorul să trimită două rectificări către ITM, ca să se schimbe și în ANAF. Nu a durat foarte mult, aproximativ o săptămână – 10 zile până s-a actualizat, de când a trimis angajatorul. Era, evident, o problemă la care nimeni nu s-ar fi așteptat”, susține Diana Voiniciuc, consultant financiar, potrivit BZI.ro.

De asemenea, specialistul în consultanță financiară crede că cei care vor să acceseze un credit bancar trebuie să țină cont de mai multe aspecte, inclusiv dacă își permit sau nu acel credit.

„Dacă iei un credit pe 30 de ani, recomandarea mea ar fi să fii deschis la plăți anticipate, mai ales în primii ani de creditare. De aceea, sfatul meu este să începi să investești, în acest an, în plățile anticipate dacă ai un credit. Are cel mai bun randament! De cele mai multe ori, în primii ani, dobânda este mare. Pentru că, odată cu trecerea timpului, tu, ca și client, returnezi banii împrumutați de la bancă. Motiv pentru care recomandarea mea ar fi, mai ales în primii 5-7 ani, să faceți multe plăți anticipate. Eu tuturor clienților le recomand să plătească anticipat cu reducerea perioadei. Psihic, te ajută faptul că, în fiecare lună, tu reduci cu două luni creditul. Ai putea să îți închizi creditul la jumătatea perioadei. Nu spun de cei care au disponibilitate financiară mai mare și pot plăti mai mult la început”, mai susține Diana Voiniciuc.

