Cel mai vândut pictor român dă lovitura cu o altă lucrare. O pictură din seria „Boogeyman”, licitată cu aproape 3 milioane de dolari

O pictură din seria „Boogeyman” , semnată Adrian Ghenie, a fost adjudecată la New York pentru suma de 2.637.000 de dolari, în cadrul unei licitaţii organizate de Christie’s în Rockefeller Center.

Lucrarea aparţine colectiei Elaine Wynn şi a avut un preţ de plecare între 2,5 si 3,5 milioane de dolari. Este realizată în anul 2010, pe nişte dimensiuni monumentale, circa 200×335 cm şi este ulei pe pânză, semnată pe verso cu „Ghenie 2010”.

Tabloul a intrat inițial în circuit prin galeria Nolan Judin din Berlin şi a fost achiziționat de un colecționar privat în 2010, apoi a fost adjudecat într-o licitație la Sotheby’s Londra în 2018 de unde a ajuns la colecționara Elaine Wynn.

„Boogeyman” face parte dintr-un moment-cheie în cariera lui Ghenie, pictura este legată de ciclul „The Visitation”, în care artistul combină referințe din istoria artei, memoria personală și teme legate de frică, supraveghere și traumă.

În „Boogeyman”, Ghenie pornește de la figura folclorică a Bau-Bau-lui – transformată în timp în personaj de literatură și film horror – și o transpune într-un „everyman” de tip Magritte(n.r. René François Ghislain Magritte a fost un pictor belgian, reprezentant de frunte al suprarealismului în pictură), îmbrăcat regulamentar, așezat într-un interior care pare desprins dintr-o amintire fragmentară.

Deși s-a aflat printre cei mai bine vânduți artiști de artă ultracontemporana în prima jumătate a lui 2024, Ghenie a avut o rată de achiziție de 69%, totalul pentru 11 lucrări însumând 5,6 milioane de dolari. În trecut, acesta era prețul obținut de o singură lucrare.

Rezultatul obținut de „Boogeyman” a venit într-o licitație în care Christie’s a raportat un total de 123 de milioane de dolari, într-o serie cu 98% din loturi care au fost adjudecate, scriu cei de la Urban.ro.

