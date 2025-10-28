Cel mai VÂRSTNIC pompier va intra în Cartea Recordurilor, la vârsta de 103 ani, după o carieră de aproape 9 decenii

Martin Zudrell, în vârstă de 103 ani, din localitatea austriacă Bartholomaberg, Austria, a fost declarat oficial cel mai în vârstă pompier activ din țară.

Ca atare, după o carieră de aproape 90 de ani, veteranul pompier va fi înscris și în Cartea Recordurilor, potrivit publicației Heute.at.

El s-a alăturat echipei locale de pompieri, încă de la vârsta de 15 ani și, de-a lungul timpului, a participat la numeroase intervenții.

S-a retras oficial din activitate în 1982, dar a rămas implicat în comunitate, fiind prezent la diverse intervenții, precum și la exerciții și diverse evenimente ale pompierilor.

De-a lungul timpul, bărbatul a fost recompensat cu multiple distincții, medalii de bronz, argint și aur, dar a primit și titlul de membru de onoare al departamentului din Bartholomaberg, în anul 1987.

Un an mai târziu, i-a fost înmânată Crucea de Merit în Bronz a Asociației Pompierilor din Land. El a împlinit vârsta de 103 ani, în data de 22 octombrie.

Cu această ocazie, Asociația Federală Austriacă a Pompierilor i-a oferit o diplomă specială pentru loialitatea și devotamentul său.

Mai mult, comandantul pompierilor din land, Herbert Osterle, l-a felicitat personal, numindu-l un model pentru toate generațiile de pompieri.

Înainte de a deveni pompier, el a lucrat ca fermier și crescător de animale la munte.