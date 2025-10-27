Un pompier din Cluj-Napoca a devenit EROU după ce, aflat în timpul liber, a salvat viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator

Sebastian Popa, pompier la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, a devenit erou după ce a salvat viaţa unui bărbat care se afla în stop cardio-respirator după ce căzuse într-o fântână. Soldatul se afla în timpul său liber, dar nu a stat pe gânduri a intervenit imediat în ajutorul victimei. În urmă cu zece ani, un alt pompier aflat în timpul liber – dar din Oradea – a salvat o femeie din apele Crișului Repede.



În cazul de față, soldatul Sebastian Popa, pompier la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, a fost felicitat pentru viaţa salvată de conducerea unității, respectiv locotenent-colonelul Marius Cernat, adjunctul inspectoratului, și colonelul Călin Stroe, șeful Centrului Operațional. Lecţia pe care tânărul pompier a dat-o tuturor a fost anunţată, lun,i de reprezentanţii de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Cluj, pe pagina de Facebook a instituției.

„În această dimineaţă, soldatul Sebastian Popa a fost felicitat în faţa formaţiei de către adjunctul unităţii noastre, Locotenent-colonel Marius Cernat, respectiv şeful Centrului Operaţional, colonel Călin Stroe. De asemenea, a fost evidenţiat şi aportul paramedicului Ciprian Iconar, care l-a îndrumat şi sprijinit pe tânărul nostru coleg. De altfel, pompierii cu experienţă au un rol important în formarea viitoarei generaţii de salvatori, dincolo de pregătirea specifică şi permanentă”, se arată într-o postare pe Facebook a ISU Cluj.

Potrivit sursei citate, în urmă cu două zile, Sebastian Popa a intervenit decisiv, din timpul liber, pentru a salva viaţa bărbatului găsit în stop cardio-respirator.

„(…). Acum două zile, Sebi a intervenit decisiv, din timpul liber, pentru a salva viața unui bărbat găsit în stop cardio-respirator. Victima se afla într-o fântână și a fost scoasă de către tatăl pompierului, iar Sebi a aplicat manevre de resuscitare până la sosirea echipajelor. Prin efortul său, un om trăiește! Felicitări încă o dată, Sebi! Îți mulțumim ție și colegilor noștri care fac adesea imposibilul să devină… posibil!”, se mai arată în postarea ISU Cluj.

FOTO – Facebook/ISU Cluj