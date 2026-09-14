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O copertă „Asterix” s-a vândut cu 1,2 milioane de euro. Valoarea inițială era de 6 ori mai puțin

O copertă „Asterix” s-a vândut cu 1,2 milioane de euro. Valoarea inițială era de 6 ori mai puțin
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Coperta originală a albumului de benzi desenate de comedie  „Asterix în Britania”, al optulea volum al seriei ce a fost publicat în 1966, a fost vândută la licitație cu 1,2 milioane de euro, informează Belga.

Coperta, cu dimensiunile de 34 x 47 cm, este realizată în acuarelă pe carton. Înainte de licitație, aceasta a fost evaluată la 150.000 – 200.000 de euro. În 2017, coperta originală a unei alte ediții, „Asterix și Banchetul”, a fost vândută la licitație pentru 1,4 milioane de euro, la un preț de șapte ori mai mare decât era așteptat.

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Povestea urmărește aventurile lui Asterix și Obelix din Galia (teritoriul de azi al Franței în antichitate) în anul 50 î.Hr.  în Britania pre-romană.

Misiunea lor este să livreze un butoi cu poțiunea magică făcută de druidul Panoramix către un sat de britoni rebeli care se opun invaziei romane condusă de Iulius Cezar.

Pe drum, cei doi eroi gali se confruntă cu vremea capricioasă a insulelor britanice (ceață și ploaie), să se obșinuiască cu berea caldă și ora ceaiului și să-i apere pe britoni de  Encyclopaedicus Britannicus, guvernatorul roman al orașului Londonium (Londra).

Pe parcursul poveștii sunt numeroase referințe și parodii legate de societatea britanică. În 1986, un film de animație cu același titlu a fost lansat în cinematografe.

Iar în 2012, a fost lansată o adaptare cinematografică cu actori reali, „Asterix și Obelix: În slujba Majestății Sale”. Edouard Baer a fost cel de-al treilea actor care l-a interpretat pe îndrăgitul personaj Asterix, iar Gerard Depardieu l-a jucat pentru a patra și ultima oară pe Obelix.

Personajele Asterix și Obelix au fost create de desenatorii Albert Uderzo și Rene Goscinny din 1959. Primul volum, „Asterix Galul”, a fost publicat în 1961.

Până în 2025, au fost publicate 46 de volume. Printre cele mai populare au fost „Asterix și Cleopatra” (1965), „Asterix la Jocurile Olimpice” (1968) și „Asterix Legionarul” (1970).

Au fost realizate din 1967 până în 2026 au fost realizate 11 filme de animație: Asterix Galul, Asterix și Cleopatra, Cele 12 Munci ale lui Asterix, Asterix în Britania, Asterix cucerește America, Asterix și Vikingii etc.

Prima animație cu grafică 3D din franciză a fost lansată în 2014 – „Asterix: Domeniile Zeilor”, urmată de „Asterix: Secretul Poțiunii Magice”.

În 1999 a fost lansat în cinematografe filmul „Asterix și Obelix contra lui Cezar”, cu Christian Clavier, Gerard Depardieu și Gottfried John în rolurile principale.

În 2002, Christian Clavier și Gerard Depardieu au jucat în adaptarea de după „Asterix și Cleopatra”, unde Jamel Debbouze a jucat în rolul arhitectului egiptean, iar Monica Belluci a interpretat-o pe regina egipteană.

„Asterix la Jocurile Olimpice” din 2008 a fost cel mai scump film francez la momentul lansării, fiind și ultima producție în care a mai jucat renumitul actor francez Alain Delon. Clovis Cornillac l-a înlocuit pe Clavier în rolul protagonistului.

Ultimul film lansat în 2023 i-a adus pe cei doi eroi în China. Asterix și Obelix – Regatul de Mijloc, cu Guillaume Canet, Gilles Lellouche și Vincent Cassel, a fost un eșec la încasări.

Anul acesta este programat să fie lansată aninația „Asterix – Regatul Nubiei”.

Sursa Foto: Asterix.com

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