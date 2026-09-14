Ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu, a explicat într-un videoclip postat pe rețelele sociale, motivele pentru care i-a făcut plângere la Consiliul Național pentru Combatarea Discriminării (CNCD), liderului de sindicat de la Metrorex, Marian Artimon.

Diana Buzoianu susține că declarația lui Marian Artimon nu reprezintă doar o opinie personală, ci ridică o problemă mai amplă, în condițiile în care liderul sindical ocupă și funcția de consilier general al Capitalei, din partea Partidului Social Democrat.

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„I-am făcut sesizare la CNCD domnului Marian Artimon, acest lider de sindicat de la Metrorex, acest consilier general din partea cui, bineînțeles că din partea PSD-ului, în cadrul Primăriei Municipiului București, pentru că domnul Marian Artimon consideră și a spus-o chiar în conferință publică că sunt prea multe femei, domnule, la conducere, prea multe femei care iau decizii la Metrorex și, de fapt, asta ar fi sursa tuturor problemelor la Metrorex”, a transmis ministra interimară a Mediului.

„Problema nu este că dumneavoastră sunteți misogin”

Ministra mai spune că declarația lui Artimon trebuie privită și prin prisma funcției sale de consilier general. Potrivit ministrei, acesta ia decizii care îi afectează pe locuitorii Capitalei, inclusiv pe femeile și fetele din București.

„Ei bine, domnule Marian Artimon, să știți că dumneavoastră luați, în calitate de consilier general, decizii pentru sute de mii de femei și fete în București. Femei și fete care contribuie, care sunt lidere în comunitățile lor, care contribuie economic, care aduc extraordinar de multe beneficii domeniilor în care ele lucrează și, da, de cele mai multe ori, iau și decizii pentru domeniile respective”.

De asemenea, Diana Buzoinau susține că ideea potrivit căreia prezența femeilor în funcții de conducere reprezintă un dezavantaj pentru o instituție sau companie indică anumite lucruri despre mentalitatea sa.

„Faptul că dumneavoastră credeți în sinea dumneavoastră că femeile nu au ce căuta în locuri de conducere, că a fi femeie la masa deciziei înseamnă, de fapt, un dezavantaj pentru instituțiile respective sau pentru comunitățile respective sau pentru companiile respective, asta spune enorm de multe despre mentalitatea dumneavoastră”, a mai spus Diana Buzoianu.

În opinia acesteia, problema nu se rezumă la faptul că Marian Artimon ar fi misogin, ci că deciziile sunt luate cu această mentalitate pentru sute de mii de femei din Capitală.

„Problema nu este că dumneavoastră, domnul Marian Artimon, sunteți misogin. Problema este că dumneavoastră luați decizii cu această mentalitate pentru sute de mii de femei din București”.

Buzoianu: „Ar fi trebuit să vă dați demisia”

În continuarea mesajului, Buzoianu susține că Marian Artimon ar fi trebuit să își dea demisia din funcția de consilier general, iar PSD ar fi trebuit să îi retragă sprijinul politic. Totuși, ministra a subliniat că nu se așteaptă ca niciuna dintre aceste situații să apară și explică că din acest motiv a decis să sesizeze CNCD.

„Și atunci eu cred că, într-o lume normală, dumneavoastră ar fi trebuit să vă dați demisia. Într-o lume normală, PSD, Partid Social Democrat, care ar fi trebuit să se lupte inclusiv pentru drepturile femeilor, ar fi trebuit demult să vă retragă sprijinul. Nu o să i se întâmple niciuna, nici alta. Atunci am mers eu la o autoritate care sper să vă sancționeze. Pentru că în țara aceasta există legislație foarte clară, iar oamenii care discriminează nu ar trebui să fie ei la masa deciziei”.

Ce a spus Artimon despre femeile din conducerea Metrorex

Marian Artimon, președintele Sindicatului Liber din Metrou – USLM, a avut un derapaj verbal în timpul unei conferințe de presă dedicate situației financiare de la Metrorex. Liderul sindical a invocat faptul că ar exista „cam multe femei care conduc”.