Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei a anunțat declanșarea de cercetări după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a participat la liturghia de la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea. Reacția insituției a venit după ce Georgescu a fost numit de preot „președintele ales”, iar cei prezenți au aplaudat momentul.

„Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei îşi exprimă profunda mâhnire şi dezamăgire faţă de cele petrecute duminică, 13 septembrie 2026, în cadrul Sfintei Liturghii de la Mănăstirea Sfânta Cruce din Oradea, unde o împrejurare care ar fi trebuit să rămână în limitele fireşti ale ospitalităţii ecleziale a dobândit, prin modul în care a fost gestionată, accente evidente de asociere şi promovare politică, complet incompatibile cu caracterul sacru şi nepartinic al Bisericii. O asemenea conduită constituie o deviere semnificativă de la rânduiala bisericească şi de la hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române”, a transmis, luni, Episcopia Oradiei.

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Episcopia spune că situația fusese anticipată

Reprezentanții Episcopiei au arătat că posibilitatea apraiției unei asemenea situații fusese luată în calcul înainte de eveniment. În zilele premergătoare, după apariția unor informații în mediul online, Episcopul Oradiei, Presfințitul Părinte Sofronie, a transmis slujitorilor și așezămintelor monarhale din eparhie o îndrumare pastorală cu privire la caracterul sacru al bisericilor și incompatibilitatea acestora cu manifestările politice.

Persoanele direct implicate ar fi fost, de asemenea, avertizate să evite orice gest care ar putea lega spațiul bisericesc de promovarea, legtimarea sau susținerea politică.

De asemenea, Episcopia precizează că „Biserica nu este nici «de dreapta», nici «de stânga» şi nici «de centru». Chemarea ei este către cele de Sus. Ea înţelege şi respectă «cele ale Cezarului» – cum ne cere Însuşi Domnul Hristos (Matei 22, 21; Marcu 12, 17) –, fără a îngădui ca acestea să ocupe locul cuvenit doar lui Dumnezeu”.

Călin Georgescu a susținut un discurs în fața mulțimii la Oradea

Duminică dimineață, 13 septembrie 2026, Călin Georgescu a fost întâmpinat de susținători la Piața 100 din Oradea. Înainte cu doar câteva momente de a ajunge, mai multe persoane prezente au început să scandeze și să fluture steaguri. Mai multe persoane au urcat pe garduri, pentru a-l vedea pe fostul candidat la președinție. Oamenii au scandat: „Bolojane, nu uita, România nu-i a ta”.