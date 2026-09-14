Prima pagină » Actualitate » Trei persoane, suspectate că furau combustibil de pe navele de pe Dunăre. Polițiștii au găsit 2.500 de litri la percheziții

Trei persoane, suspectate că furau combustibil de pe navele de pe Dunăre. Polițiștii au găsit 2.500 de litri la percheziții

Trei persoane, suspectate că furau combustibil de pe navele de pe Dunăre. Polițiștii au găsit 2.500 de litri la percheziții
FOTO - Captură video
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Trei persoane sunt cercetate pentru contrabandă și furt calificat, după ce polițiștii au făcut luni, 14 septembrie, mai multe percheziții în localitatea Ghindărești, județul Constanța. Suspecții sunt bănuiți că ar fi sustras combustibil de la navele care tranzitau Dunărea, potrivit IPJ Constanța.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier al României?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova, într-un dosar penal care vizează activitatea presupusă de contrabandă și furt calificat.

Un tânăr de 18 ani, prins în timp ce ar fi furat combustibil

Înaintea perchezițiilor, polițiștii au surprins în flagrant, pe malul drept al Dunării, în zona localității Topalu, un tânăr de 18 ani. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost prins în timp ce sustrăgea combustibil de la o navă aflată în tranzit.

În aceeași zi, polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a trei persoane din Ghindărești. Acestea au vârste cuprinse între 40 și 49 de ani și sunt suspectate că ar fi implicate în activitatea investigată.

Mii de litri de lichide, ridicați de anchetatori

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat aproximativ 2.500 de litri de lichid cu miros specific de motorină și alți 260 de litri de ulei sintetic de motor.

Anchetatorii au mai ridicat o autoutilitară, o ambarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică.

La finalul operațiunii, cele trei persoane vizate de anchetă au fost duse la audieri.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru luarea măsurilor legale care se impun, potrivit autorităților.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Un biciclist a fost lovit de o mașină și proiectat în afara șoselei, în apropiere de Curtici. Bărbatul a ajuns la spital cu răni grave
19:40
Un biciclist a fost lovit de o mașină și proiectat în afara șoselei, în apropiere de Curtici. Bărbatul a ajuns la spital cu răni grave
INEDIT A fost descoperit primul consumator de droguri din lume. Ce a consumat, în urmă cu 25.000 de ani
19:36
A fost descoperit primul consumator de droguri din lume. Ce a consumat, în urmă cu 25.000 de ani
ULTIMA ORĂ VIDEO | Ilie Bolojan, la dineul de gală din Parlament: „În calitate de prim-ministru, îmi exprim recunoștința față de contribuția comunității evreiești în țara noastră de-a lungul sutelor de ani”
19:34
VIDEO | Ilie Bolojan, la dineul de gală din Parlament: „În calitate de prim-ministru, îmi exprim recunoștința față de contribuția comunității evreiești în țara noastră de-a lungul sutelor de ani”
FLASH NEWS Nicușor Dan a vorbit despre rolul Mirabelei Grădinaru în țară și în străinătate. „Este o formă de diplomație care ajută România”
18:57
Nicușor Dan a vorbit despre rolul Mirabelei Grădinaru în țară și în străinătate. „Este o formă de diplomație care ajută România”
REACȚIE Episcopia Oradiei cercetează primirea lui Călin Georgescu la Mănăstirea „Sfânta Cruce”. Un preot l-a numit „președintele ales” pe fostul candidat la prezidențiale în timpul liturghiei
18:39
Episcopia Oradiei cercetează primirea lui Călin Georgescu la Mănăstirea „Sfânta Cruce”. Un preot l-a numit „președintele ales” pe fostul candidat la prezidențiale în timpul liturghiei
REACȚIE Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
18:17
Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu
Mediafax
Judecătoare exclusă din magistratură după ce a ținut sute de dosare în așteptare. Unele sentințe, amânate peste un an
Digi24
Prima reacție a Kremlinului, după ce Trump i-a cerut lui Zelenski să nu mai atace rafinăriile din Rusia
Cancan.ro
Moartea Mădălinei Apostol, o greșeală fatală? Ce ar fi indicat primele rezultate medico-legale
Prosport.ro
FOTO. E mai tânără cu 53 de ani și acum e gata să îl ia de bărbat! Cea mai controversată relație trece la alt nivel
Adevarul
Ce ofertă i-a făcut Grindeanu lui Bolojan. Numele dorit de PSD pentru șefia guvernului SURSE
Mediafax
Germania cere tăieri drastice din bugetul UE. Fondurile pentru România, în pericol
Click
Mădălina Apostol ar fi plecat din casa Monicăi Gabor după o ceartă. Ce s-ar fi întâmplat între cele două
Digi24
Șeful diplomației poloneze: NATO ar învinge rapid Rusia „dacă ne-ar ataca și ne-am da jos mănușile”. Reacția Moscovei
Cancan.ro
Soția generalului Dorin Ioniță, ultimul gest de iubire. Ce mesaj emoționant i-a scris pe coroana funerară
Ce se întâmplă doctore
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Descopera.ro
Găuri ciudate pe Marte! Nimeni nu știe cum s-au format
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: - Ah, dar bună mai ești… Mult mai bună decât soră-ta!
Descopera.ro
Cum ne schimbă rețelele sociale modul în care ne amintim trecutul
Mediafax Italia
Carnea poate fi cu 50% MAI IEFTINĂ la supermarket. În ce zile apar CELE MAI BUNE OFERTE?!
Mediafax Spania
Satul în care a mai rămas UN SINGUR locuitor. CUM ARATĂ VIAȚA LUI?!
FLASH NEWS Comisia Europeană schimbă regulile pentru copiii pe rețelele sociale. UE vrea să impună standarde unice pentru toate țările membre
19:30
Comisia Europeană schimbă regulile pentru copiii pe rețelele sociale. UE vrea să impună standarde unice pentru toate țările membre
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 15 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
19:17
Marius Tucă Show începe marți, 15 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: George Simion
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
19:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 15 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Răzvan Dumitrescu
FLASH NEWS Diana Buzoianu explică de ce i-a făcut plângere la CNCD liderului de sindicat de la Metrorex: „Problema nu e că sunteți misogin”
19:03
Diana Buzoianu explică de ce i-a făcut plângere la CNCD liderului de sindicat de la Metrorex: „Problema nu e că sunteți misogin”
INEDIT O copertă „Asterix” s-a vândut cu 1,2 milioane de euro. Valoarea inițială era de 6 ori mai puțin
18:54
O copertă „Asterix” s-a vândut cu 1,2 milioane de euro. Valoarea inițială era de 6 ori mai puțin
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune de ce nu a publicat încă raportul despre anularea alegerilor. „Aici este de fapt miza”
18:20
Nicușor Dan spune de ce nu a publicat încă raportul despre anularea alegerilor. „Aici este de fapt miza”

Cele mai noi

Trimite acest link pe