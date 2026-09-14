Trei persoane sunt cercetate pentru contrabandă și furt calificat, după ce polițiștii au făcut luni, 14 septembrie, mai multe percheziții în localitatea Ghindărești, județul Constanța. Suspecții sunt bănuiți că ar fi sustras combustibil de la navele care tranzitau Dunărea, potrivit IPJ Constanța.

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Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului Siguranță Transporturi, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova, într-un dosar penal care vizează activitatea presupusă de contrabandă și furt calificat.

Un tânăr de 18 ani, prins în timp ce ar fi furat combustibil

Înaintea perchezițiilor, polițiștii au surprins în flagrant, pe malul drept al Dunării, în zona localității Topalu, un tânăr de 18 ani. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi fost prins în timp ce sustrăgea combustibil de la o navă aflată în tranzit.

În aceeași zi, polițiștii au pus în aplicare șase mandate de percheziție domiciliară, la locuințele a trei persoane din Ghindărești. Acestea au vârste cuprinse între 40 și 49 de ani și sunt suspectate că ar fi implicate în activitatea investigată.

Mii de litri de lichide, ridicați de anchetatori

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat aproximativ 2.500 de litri de lichid cu miros specific de motorină și alți 260 de litri de ulei sintetic de motor.

Anchetatorii au mai ridicat o autoutilitară, o ambarcațiune, un motor, un pistol de tip airsoft, un aparat electric de pescuit și o rozetă metalică.

La finalul operațiunii, cele trei persoane vizate de anchetă au fost duse la audieri.

Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru luarea măsurilor legale care se impun, potrivit autorităților.