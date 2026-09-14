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Nicușor Dan spune de ce nu a publicat încă raportul despre anularea alegerilor. „Aici este de fapt miza”

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Președintele Nicușor Dan a declarat că își dorește publicarea unui raport despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024 abia atunci când „lucrurile astea extrem de tehnice” vor putea fi prezentate într-un mod accesibil publicului larg. Într-un interviu acordat Euronews, președintele Dan a spus că „ăsta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport.” El a precizat că unul dintre motivele anulării alegerilor îl reprezintă faptul că fostul candidat Călin Georgescu a încălcat legea atunci când a declarat zero cheltuieli în campanie.

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„Aici este de fapt miza”

„În ceea ce privește influența rusă, a existat un punct de vedere oficial al Parchetului General, cu niște dovezi, pe care toată lumea le poate verifica, că a existat o influență rusă (…). Bineînțeles că toate lucrurile astea sunt extrem de tehnice, e vorba de campanii, de site-uri în oglindă. Sunt niște chestiuni tehnice și atunci noi trebuie să reușim să convingem un public larg, oameni cu serviciu, cu copii, cu datorii”, a declarat președintele.

„Trebuie să reușim acele elemente pe care le știm deja plus altele, la care tot lucrăm și pe care le-am găsit între timp, și care încă nu sunt făcute publice, în momentul în care le vom face publice, ele să fie accesibile pentru un cetățean român care, repet, nu e asta treaba lui, să facă conexiuni între tipuri de informații care sunt foarte tehnice. Aici este de fapt miza și ăsta e motivul pentru care încă nu am ieșit cu un raport fie despre anularea alegerilor, fie despre toată influența rusă pe spațiul comunicațional românesc”, a continuat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că au fost motive temeinice pentru anularea alegerilor și a dat exemplul candidatului Călin Georgescu despre care a spus că a încălcat și reglementările legale în materie de finanțare a campaniilor electorale, când a declarat zero cheltuieli în campanie.

„În mod evident a fost încălcată legislația electorală cu privire la finanțare. Asta este o certitudine și este un motiv suficient pentru anularea alegerilor. În momentul în care un candidat cheltuie în mod netransparent mai mulți bani decât contracandidații viciază procesul electoral și e un motiv suficient pentru anulare”, a mai declarat președintele Nicușor Dan.

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