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Nicușor Dan insistă cu criticile la adresa Recorder și continuă să îl apere pe Lucian Pahonțu

Olga Borșcevschi
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Președintele Nicușor Dan a vorbit luni, la Euronews România, despre investigația Recorder și despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. Nicușor Dan consideră că materialul este „tendențios” și „neserios” și susține că, în cazul unor acuzații atât de grave, acestea trebuie susținute de probe.

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Lucian Pahonțu, șeful Serviciului de Protecție și Pază, a fost ofițer în Trupele de Securitate înainte de 1989 și s-a aflat în dispozitivul mobilizat împotriva manifestanților din centrul Bucureștiului în noaptea de 21 spre 22 decembrie, arată o investigație Recorder. Potrivit documentelor consultate de jurnaliști, Pahonțu s-ar fi aflat în zona Universitate-Intercontinental, unde represiunea s-a soldat cu 48 de morți și 150 de răniți.

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Mai târziu, au apărut mai multe investigații Recorder și Snoop despre Lucian Pahonțu.

Lucian Pahonțu conduce Serviciul de Protecție și Pază din decembrie 2005, fiind numit în funcție în mandatul fostului președinte Traian Băsescu.

Nicușor Dan: „Nu am nicio obligație la domnul Pahonțu”

Întrebat despre controversele din jurul lui Lucian Pahonțu, șeful statului s-a referit doar la prima investigație Recorder, în care se dezvăluie că Pahonțu a făcut parte din dispozitivul de jandarmi în zona Universitate în timpul revoluției. El a precizat că nu îi ia apărarea lui Pahonțu, dar că investigația Recorder ar fi „tendențioasă”.

„N-am nicio obligație la domnul Pahonțu. Încerc să fiu echilibrat, corect cu toți oamenii cu care am de-a face, fie că sunt politicieni, fie că sunt șefi de instituții de stat. Vreau să fiu un om corect în toate relațiile astea, tocmai pentru a detensiona toate suspiciunile reciproce care apar între noi, ca oameni”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a calificat articolul Recorder drept „tendențios” și „neserios”, argumentând că materialul nu ar demonstra acuzațiile pe care le formulează.

„Tocmai că, fiind o acuzație așa de serioasă, ea trebuie probată și, în opinia mea, n-a fost probată.

Acel articol din Recorder a fost, în opinia mea, și tendențios, și neserios. Adică nu poți, pe o chestiune așa de serioasă, să începi cu o poză cu mine și cu domnul Pahonțu și cu cinci europarlamentari la o masă în Bruxelles. Nu e o chestiune de bârfă, iar apoi, pe fapte, el nu dovedește ceea ce pretinde că dovedește”, a spus el.

El a insistat asupra necesității ca acuzațiile grave să fie însoțite de dovezi și a susținut că fotografia de la Bruxelles prezentată în investigație nu poate constitui, în sine, o probă a unei relații sau a unor înțelegeri ascunse.

„Tocmai că, fiind o acuzație așa de serioasă, ea trebuie probată și, în opinia mea, n-a fost probată”, a mai spus șeful statului.

„Legat de poză, probabil era cea mai recentă poză cu domnul Pahonțu”

Întrebat despre fotografia folosită în articol, Nicușor Dan a explicat că aceasta ar fi fost aleasă pentru că este una dintre puținele imagini publice recente în care apare alături de Lucian Pahonțu.

„Legat de poză, probabil era cea mai recentă poză cu domnul Pahonțu. Nu apar foarte multe poze în spațiul public legat și de declarația dânsului, mai apoi de acel comunicat de presă”, a explicat Nicușor Dan.

La finalul lunii august, într-o conferință de presă susținute la Chișinău, Nicușor Dan a respins acuzațiile și insinuările prezentate în investigația publicată de Recorder despre Lucian Pahonțu. Șeful statului a afirmat că Pahonțu nu se află printre persoanele care au participat la reprimarea manifestanților în timpul Revoluției din 1989 și a criticat titlul materialului jurnalistic, pe care l-a considerat „nejustificat de conținut”. Întrebat dacă informațiile ar justifica o eventuală demitere a șefului SPP, Nicușor Dan a replicat: „Am văzut un titlu care m-a îngrijorat. Apoi am deschis articolul și am văzut că titlul nu este justificat de conținut”.

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