Cele 2 electrocasnice care te „rup" la bani noaptea, fără să-ți dai seama. Cu câți lei îți „umflă" factura la curent, lunar

19 nov. 2025, 16:37, Actualitate
Care sunt cele două electrocasnice, care te rup” la bani noaptea, fără săți dai seama. Cu ți lei îți umflăfactura la curent, lunar.

Românii au aceste două electrocasnice în casă. Este vorba despre frigider și boiler electric. Pentru a face un calcul estimativ, am folosit un tarif mediu de 1.30 lei/kWh. În cazul frigiderului, trebuie să luăm în calcul faptul că consumul energetic variază în funcție de clasă, fiind cel mai scăzut la clasa A, dar și cel mai ridicat la clasa G ori mai sus.

De asemenea, și factori ca dimensiunea, vechimea aparatului, frecvența cu care este deschisă ușa și clasa climatică influențează de asemenea consumul. Un frigider are un consum zilnic estimativ de 0.75kWh, un consum lunar de 22.5kWh. La un calcul, pentru un cost lunar, va rezulta: 22.5 x 1.30 lei = 29.25 lei.

În ce privește boilerele electrice, acestea se impart în două tipuri principale: cele instant, adică cu încălzire rapidă, fără rezervor, și cu acumulare ( cu rezervor de stocare). Consumul depinde și el de capacitate, putere, temperatură și utilizare.

Cele instant consumă numai atunci când sunt utilizare, în timp ce cele cu acumulare consumă energie pentru a menține apa caldă în rezervor. În ce privește calculul consumului unui boiler electric, avem un consum zilnic estimativ de 5.1 kWh, iar pe lună, un consum de 153 kWh. Vom face calculul pentru consumul lunar: 153 x 1.30 lei = 198.90 lei.

Astfel, numai pentru cele două electrocasnice, vei plăti în total, lunar, la curent, suma de 228 de lei.

