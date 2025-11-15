Prima pagină » Actualitate » Cele 3 electrocasnice care consumă cel mai PUȚIN curent. Aceste 3 aparate sunt binecuvântare la casa omului

15 nov. 2025, 16:21, Actualitate
Te-ai gândit vreodată care sunt cele trei electrocasnice care consumă cel mai puțin curent? Există câteva aparate care nu îți „umflă” factura la energia electrică, consumul lor fiind foarte mic. De obicei, acestea sunt utilizate zilnic. 

Mulți consumatori caută soluții care să împiedice „umflarea” facturilor la curent și căldură, indiferent de anotimp. De data aceasta, în atenție se află trei electrocasnice care consumă cea mai puțină energie electrică. Aceste aparate pot fi considerate o „binecuvântare” la casa omului pentru că nu consumă foarte mult curent. De altfel, sunt folosite, în principiu, zi de zi.

Ce electrocasnice consumă cel mai puțin curent

Primul aparat pe listă se află periuța de dinți electrică. În principiu, aparatul are un consum de aproximativ 2–5 W în timpul încărcării și este folosit câteva minute pe zi. Costul lunar ar fi, practic, neglijabil – sub 1 leu/lună.

Pe listă se află și fierbătorul de apă, un aparat aproape indispensabil, mai ales când te grăbești și vrei să îți pregătești rapid o băutură fierbinte. Deși are o putere mare (1500–2000 W), funcționează foarte puțin (2–3 minute). Consumul efectiv zilnic este foarte mic, deci totalul lunar este redus (aproximativ 5–10 kWh/lună).

Fierbătorul de apă se află pe lista aparatelor care nu consumă multă electricitate

Al treilea aparat care este utilizat des, dar consumă puțină energie electrică este toasterul / sandwich makerul. Aparatul poate avea o putere între 700 și 1000 W și funcționează 3–5 minute per utilizare, ceea ce rezultă un consum total mic (aproape 2–4 kWh/lună).

