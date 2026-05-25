Prima pagină » Actualitate » Lovitură pe piața de retail din România: a fost semnată o tranzacție de 280 de milioane de euro

Lovitură pe piața de retail din România: a fost semnată o tranzacție de 280 de milioane de euro

Lovitură pe piața de retail din România: a fost semnată o tranzacție de 280 de milioane de euro
Lovitură pe piața de retail din România / foto ilustrativ
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

S-au semnat actele pentru una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața de retail din România. Un portofoliu de 6 parcuri de retail, cu o suprafață totală închiriabilă de 126.000 mp, va fi achiziționat pentru o sumă ce depășește 280 de milioane de euro.

AFI a semnat acordul prin care se angajează să cumpere un portofoliu de parcuri de retail în România, scrie Mediafax.

Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI România

Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI România

Ce parcuri de retail cumpără AFI

Valoarea tranzacției este de 281,8 de milioane de euro. Vorbim despre una dintre cele mai importante operațiuni pe segmentul de retail parks realizate în țara noastră în ultimii ani.

Portofoliul include 6 parcuri de retail, care sunt vândute de MAS Property Holding: Baia Mare Value Centre, Bârlad Value Centre, Prahova Value Centre (Ploiești), Roman Value Centre, Sepsi Value Centre (Sfântu Gheorghe) și Zalău Value Centre.

Parcurile au o suprafață totală închiriabilă de 126.000 mp.

„Parcurile de retail au devenit o divizie distinctă și strategică în viziunea de creștere pe termen lung a AFI, datorită flexibilității acestui format și eficienței sale operaționale. Această tranzacție reprezintă o confirmare clară a încrederii noastre în piața din România. Ne consolidează prezența în orașe cu potențial ridicat și adaugă o dimensiune importantă unui portofoliu construit cu atenție pentru a genera valoare pe termen lung.

În paralel cu această achiziție, continuăm planurile de dezvoltare la nivel local, prin noi proiecte office și rezidențiale aflate în construcție”, a declarat Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI România, într-un comunicat al companiei.

După finalizarea tranzacției, cele 6 parcuri vor fi optimizate. Urmează îmbunătățirea mixului de chiriași și implementarea standardelor operaționale ale companiei la nivelul întregului portofoliu.

AFI a intrat pe segmentul parcurilor de retail din România în 2023, odată cu livrarea AFI Arad, cu aproximativ 29.400 mp suprafață închiriabilă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cine este Dragoș Pavăl, antreprenorul român care a cumpărat birourile AFI Park. Este cea mai mare tranzacție semnată vreodată pe piața de office din România

Din noiembrie eviți TRAFICUL INFERNAL din București și lași mașina la gura metroului. Cât COSTĂ și ce FACILITĂȚI oferă prima parcare Park&Ride din Capitală

Recomandarea video

Citește și

Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
13:42
Înregistrare scandaloasă cu ministrul Culturii, Demeter András István (UDMR): Vând radioul la ruși cu 5 milioane și îmi bag p… în interesul național, pentru că eu sunt ungur!/Explicațiile ministrului
SCANDAL Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
13:37
Un consilier USR din Sectorul 4 îl acuză pe Băluță că a fraudat votul pentru denumirea parcului „Donald Trump”
UTILE De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
13:30
De ce să pui folie de aluminiu la ferestre, începând chiar de azi, potrivit experților
INFRASTRUCTURĂ Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
13:24
Ciprian Ciucu a evaluat Bucureștiul cu nota 7. Ce plan are pentru transformarea Capitalei în următorii 10 ani
EMISIUNI Vali Pistolaru, de la luptător la bodyguardul lui Mike Tyson: „Nu am pus accent pe bani, a contat simplul fapt că eram în preajma lui”
13:00
Vali Pistolaru, de la luptător la bodyguardul lui Mike Tyson: „Nu am pus accent pe bani, a contat simplul fapt că eram în preajma lui”
TRAGEDIE Femeie găsită moartă într-un apartament din Iași. Anchetă după ce s-a descoperit că victima avea plăgi înjunghiate
12:47
Femeie găsită moartă într-un apartament din Iași. Anchetă după ce s-a descoperit că victima avea plăgi înjunghiate
Mediafax
Prețul unui kilogram de cireșe în 2026: surpriza șocantă din ultimul deceniu
Digi24
Își vând copiii ca să supraviețuiască: Alegerile imposibile pe care familiile au ajuns să le facă din cauza sărăciei
Cancan.ro
Românii care pot primi gratis panouri solare și baterii. Programul anunțat într-o localitate din România
Prosport.ro
Caz revoltător: o jucătoare, agresată de administratorul stadionului. „A intrat în vestiar peste noi în timp ce eram dezbrăcate, m-a îmbrâncit și m-a lovit cu pumnul în față”
Adevarul
SURSE Surpriza lui Nicușor Dan. Cine e favorit pentru funcția de prim-ministru
Mediafax
Manifestul secret despre AI care zguduie lumea: Papa trage un semnal de alarmă
Click
25 mai 1949, ziua în care comuniștii decid construirea Canalului Dunăre-Marea Neagră. Inițiativa construcției i-ar fi fost sugerată lui Gheorghe Gheorghiu-Dej chiar de către Stalin
Digi24
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Cancan.ro
Câți bani a primit eliminata Maria Dumitru, de la Antena 1, pentru cele 17 săptămâni la Survivor
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Roberta Anastase la 50 de ani? Transformarea discretă a fostei Miss România 1994
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
VIDEO - Ce autonomie reală a obținut noul Skoda Kodiaq PHEV în România
Descopera.ro
Planul secret pentru revenirea lui Cuza la domnie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, ce face ăsta sub pat ?!
Descopera.ro
Afectează sauna fertilitatea masculină? Ce spun specialiștii

Cele mai noi

Trimite acest link pe