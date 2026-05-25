Lovitură pe piața de retail din România: a fost semnată o tranzacție de 280 de milioane de euro

S-au semnat actele pentru una dintre cele mai mari tranzacții de pe piața de retail din România. Un portofoliu de 6 parcuri de retail, cu o suprafață totală închiriabilă de 126.000 mp, va fi achiziționat pentru o sumă ce depășește 280 de milioane de euro.

AFI a semnat acordul prin care se angajează să cumpere un portofoliu de parcuri de retail în România, scrie Mediafax.

Ce parcuri de retail cumpără AFI

Valoarea tranzacției este de 281,8 de milioane de euro. Vorbim despre una dintre cele mai importante operațiuni pe segmentul de retail parks realizate în țara noastră în ultimii ani.

Portofoliul include 6 parcuri de retail, care sunt vândute de MAS Property Holding: Baia Mare Value Centre, Bârlad Value Centre, Prahova Value Centre (Ploiești), Roman Value Centre, Sepsi Value Centre (Sfântu Gheorghe) și Zalău Value Centre.

Parcurile au o suprafață totală închiriabilă de 126.000 mp.

„Parcurile de retail au devenit o divizie distinctă și strategică în viziunea de creștere pe termen lung a AFI, datorită flexibilității acestui format și eficienței sale operaționale. Această tranzacție reprezintă o confirmare clară a încrederii noastre în piața din România. Ne consolidează prezența în orașe cu potențial ridicat și adaugă o dimensiune importantă unui portofoliu construit cu atenție pentru a genera valoare pe termen lung.

În paralel cu această achiziție, continuăm planurile de dezvoltare la nivel local, prin noi proiecte office și rezidențiale aflate în construcție”, a declarat Doron Klein, Group Deputy CEO & CEO AFI România, într-un comunicat al companiei.

După finalizarea tranzacției, cele 6 parcuri vor fi optimizate. Urmează îmbunătățirea mixului de chiriași și implementarea standardelor operaționale ale companiei la nivelul întregului portofoliu.

AFI a intrat pe segmentul parcurilor de retail din România în 2023, odată cu livrarea AFI Arad, cu aproximativ 29.400 mp suprafață închiriabilă.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cine este Dragoș Pavăl, antreprenorul român care a cumpărat birourile AFI Park. Este cea mai mare tranzacție semnată vreodată pe piața de office din România

Din noiembrie eviți TRAFICUL INFERNAL din București și lași mașina la gura metroului. Cât COSTĂ și ce FACILITĂȚI oferă prima parcare Park&Ride din Capitală