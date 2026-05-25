Ce este „dieta bazată pe Biblie” și ce alimente include. Tot mai mulți oamenii îi sunt adepți

Aceasta este tendință alimentară care prioritizează ingredientele naturale și care se răspândește printre cei care caută obiceiuri mai sănătoase, scrie La Razon.

Din ce în ce mai mult, oamenii din Statele Unite, dar și din alte țări adoptă ceea ce este cunoscut sub numele de „dieta bazată pe Biblie”, o tendință alimentară care are ca punct de referință principii alimentare inspirate din texte biblice antice și care, potrivit susținătorilor săi, este asociată cu îmbunătățiri ale sănătății fizice și ale stării generale de bine.

Deși nu este un plan nutrițional oficial, dieta se bazează pe alimente naturale și minim procesate.

Fundamentul acestui model alimentar se concentrează pe prioritizarea alimentelor cât mai aproape de starea lor originală. Aceasta implică reducerea sau eliminarea consumului de produse ultra-procesate, zaharuri adăugate și alimente industriale, optând, în schimb, pentru fructe, legume, carne neprocesată, ouă și cereale integrale.

Acest model are asemănări cu alte diete bine-cunoscute, cum ar fi dieta mediteraneană, în special prin accentul pus pe ingrediente proaspete și naturale.

În afară de selecția alimentelor, unii adepți încorporează practici precum postul și atenția la o hidratare adecvată. De asemenea, promovează o implicare mai mare în prepararea alimentelor acasă, cultivând obiceiuri mai conștiente legate de mâncare și de mediul familial.

Unele persoane care urmează acest stil alimentar au raportat că experimentează îmbunătățiri după adoptarea acestuia.

Printre cele mai frecvente mărturii se numără modificări ale greutății corporale, o reducere a anumitor simptome legate de bunăstarea generală și un sentiment mai mare de control asupra obiceiurilor alimentare.

Experții în nutriție consultați de diverse instituții media au indicat că, în general, dietele bazate pe alimente minim procesate pot fi adecvate dacă includ o varietate suficientă de nutrienți. Cu toate acestea, ei avertizează și asupra importanței evitării abordărilor restrictive care elimină grupele de alimente fără supraveghere profesională.

Astfel, o dietă echilibrată, bogată în fructe, legume, proteine ​​de calitate și grăsimi sănătoase, este, în general, opțiunea cea mai recomandată pentru populația generală.

Ascensiunea acestei diete face parte dintr-o tendință de căutare a unor stiluri de viață mai naturale, mai puțin dependente de alimentele ultra-procesate. Pentru adepții săi, nu este doar un mod de a mânca, ci o abordare holistică ce combină sănătatea, spiritualitatea și obiceiurile zilnice.

Deși beneficiile sale variază de la o persoană la alta, interesul pentru acest tip de dietă continuă să crească, mai ales în rândul persoanelor care caută alternative mai simple și mai naturale în mesele lor zilnice.

Autorul recomandă:

Dieta lui Mitică Dragomir. Cum slăbește garantat fostul șef de la LPF