Cele 3 electrocasnice care te „rup” la bani noaptea. Aceste aparate îți dublează factura la curent, fără să-ți dai seama

07 sept. 2025, 07:55, Actualitate
În fiecare casă există aparate electrocasnice ce continuă să consume energie chiar și atunci când nu sunt folosite activ. Deși aparatele par inofensive, ele contribuie semnificativ la creșterea facturilor lunare la electricitate. Iată care sunt acestea.

Trei dintre cele mai comune aparate care consumă curent pe timpul nopții sunt: cuptorul cu microunde, încărcătorul de telefon și routerul Wi-Fi.

Cuptorul cu microunde

Acesta nu consumă curent numai atunci când îl folosești pentru încălzirea alimentelor, ci și în modul standby. Majoritatea modelelor au un afișaj digital care rămâne activ în permanență și menține anumite funcții pregătite pentru o utilizare imediată. Se estimează deci că un cuptor cu microunde lăsat în priză poate să consume până la 38,4 W pe zi, fapt care înseamnă peste 1kWh pe lună. Cu toate că pare un consum mic, pe termen lung, poate să contribuie la creșterea facturii de energie electrică.

O soluție simplă pentru a evita acest consum inutil este să scoți cuptorul cu microunde din priză atunci când nu îl folosești ori să utilizezi o priză inteligentă care să întrerupă alimentarea pe timpul nopții.

Încărcătorul de telefon

Mulți lasă încărcătoarele de telefon în priză chiar și atunci când nu sunt conectate la dispozitiv. Cu toate că consumul unui singur încărcător este redus, de circa 0,3W pe oră, adunat, pe parcursul unui an, și înmulțit cu mai multe încărcătoare dintr-o casă, poate să aibă un impact semnificativ asupra consumului total de energie.

Mai mult, lăsarea telefonului la încărcat pe timpul nopții nu numai că încarcă bateria mai mult decât e cazul, dar și crește consumul la curent. Ca să economisești energie, este recomandat să scoți încărcătorul din priză când nu îl folosești ori să utilizezi un prelungitor cu întrerupător.

Routerul Wi-Fi

Acesta este un alt aparat care consumă curent non-stop, întrucât majoritatea oamenilor îl lasă pornit și 24/7, pentru a avea în permanență acces la internet. Se estimează că un router consumă între 5 și 10W pe oră, fapt care înseamnă circa 90kWh pe an. Acest fapt poate duce la un cost suplimentar de aproape 135 de lei anual.

Dacă dorești să reduci consumul de energie, poți să oprești routerul pe timpul nopții ori în perioadele în care nu ai nevoie de acces la Internet, cum ar fi cazul când ești plecat de acasă pentru mai multe zile.

