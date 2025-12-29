Cele trei lucruri care trebuie verificate la pește, pentru a fi proaspăt. Ce trebuie evitat, încă de la început

Comisarul-șef adjunct al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, Dorel Fechete, îi avertizează pe consumatorii să fie atenți la calitatea alimentelor, în special a peștelui și a cărnii, mai ales în perioada sărbătorilor.

Acesta recomandă evitarea peștelui care prezintă solzi ce se desprind ușor, mucus cu miros neplăcut sau branhii de culoare cenușie ori brună, semne clare de alterare și risc pentru sănătate.

„Verificați dacă peștele prezintă următoarele modificări: solzi care se desprind ușor, corpul acoperit cu mucus urât mirositor, branhii de culoare cenușie sau brună. În aceste cazuri peștele este sigur alterat și poate prezenta un pericol pentru sănătatea dumneavoastră”, a avertizat Dorel Fechete, potrivit Radio România Actualități.

De asemenea, el atrage atenția că produsele din carne trebuie cumpărate doar din unități autorizate și verificate cu atenție, carnea nefiind elastică, lipicioasă sau urât mirositoare.

Totodată, transportul și depozitarea trebuie făcute în condiții igienice, la temperaturi de refrigerare între 0 și 4 grade Celsius, iar consumatorii sunt sfătuiți să refuze produsele care ridică suspiciuni privind calitatea sau etichetarea.