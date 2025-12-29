Prima pagină » Actualitate » Cele trei lucruri care trebuie verificate la pește, pentru a fi proaspăt. Ce trebuie evitat, încă de la început

Cele trei lucruri care trebuie verificate la pește, pentru a fi proaspăt. Ce trebuie evitat, încă de la început

29 dec. 2025, 16:31, Actualitate
Cele trei lucruri care trebuie verificate la pește, pentru a fi proaspăt. Ce trebuie evitat, încă de la început
FOTO - Caracter ilustrativ: Shutterstock

Comisarul-șef adjunct al Comisariatului pentru Protecția Consumatorilor Sălaj, Dorel Fechete, îi avertizează pe consumatorii să fie atenți la calitatea alimentelor, în special a peștelui și a cărnii, mai ales în perioada sărbătorilor.

Acesta recomandă evitarea peștelui care prezintă solzi ce se desprind ușor, mucus cu miros neplăcut sau branhii de culoare cenușie ori brună, semne clare de alterare și risc pentru sănătate.

„Verificați dacă peștele prezintă următoarele modificări: solzi care se desprind ușor, corpul acoperit cu mucus urât mirositor, branhii de culoare cenușie sau brună. În aceste cazuri peștele este sigur alterat și poate prezenta un pericol pentru sănătatea dumneavoastră”, a avertizat Dorel Fechete, potrivit Radio România Actualități.

Peștele ieftin și fără multe oase, cu beneficii similare cu cele ale somonului. E ușor de gătit și bogat în nutrienți

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

De asemenea, el atrage atenția că produsele din carne trebuie cumpărate doar din unități autorizate și verificate cu atenție, carnea nefiind elastică, lipicioasă sau urât mirositoare.

Totodată, transportul și depozitarea trebuie făcute în condiții igienice, la temperaturi de refrigerare între 0 și 4 grade Celsius, iar consumatorii sunt sfătuiți să refuze produsele care ridică suspiciuni privind calitatea sau etichetarea.

„Cumpărați numai din măcelării, magazine alimentare, locuri special amenajate în piețe. Carnea să nu fie elastică, să nu prezinte suprafața lipicioasă și urât mirositoare. Carnea achiziționată se va transporta în condiții igienice, cât mai repede, și se va depozita la temperaturi de refrigerare de 0-4 grade Celsius. Refuzați produsele din carne pentru care aveți îndoieli privind calitatea și modul de informare prin etichetare”, a adăugat el.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV „Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
15:49
„Trompetistul” lui Clotilde Armand a fost numit consilier la Achizițiile Publice, unde Ilie Bolojan a instalat-o recent pe Raluca Rogoz, la presiunea șefului USR, Dominic Fritz. Cine este Ionel Stoica și ce hram poartă actuala șefă ANAP
SĂNĂTATE Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ
15:38
Oamenii se lasă de băut. Conform cercetătorilor, GENERAȚIA Z este vinovată de scăderea consumului de alcool pe Pământ
ACTUALITATE Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul
15:28
Britanicii se pregătesc pentru ce e mai rău. Scenarii catastrofale în cazul încălzirii globale. Cât teritoriu ar putea pierde Imperiul
ACTUALITATE „De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China
14:58
„De ce nu m-am născut în China, Doamne?”. Cât cheltuie pe mâncare o studentă româncă în China
COMUNICAT Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu
14:51
Barajul Paltinu a revenit la funcționarea normală, anunță Apele Române. Sunt însă necesare intervenții majore pe termen mediu
VIDEO Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură
14:41
Ministrul Transporturilor anunță că în 2025 s-a stabilit un nou record în materie de absorbție de fonduri europene pentru proiectele de infrastructură
Mediafax
O țară în care lucrează sute de mii de români discută creșterea vârstei de pensionare
Digi24
Putin reînvie „poporul sovietic”. România este vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Cancan.ro
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Prosport.ro
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Adevarul
Filmul șocant al crimei premeditate din Sibiu: cum și-a ucis o femeie mama pentru o moștenire de un milion de euro, cu ajutorul unei asistente medicale
Mediafax
Meteorologii ANM fac anunțul cu privire la primele zile din 2026. Temperaturi neobișnuite la început de an
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Cancan.ro
Ion Drăgan, înmormântat pe ritmuri de folclor! Colegii lui i-au adus un ultim OMAGIU COPLEȘITOR. Imagini dureroase de la momentul de 'adio!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Nevastă-mea s-a tâmpit… Ștrulă: – De ce?
Descopera.ro
Specii noi sunt descoperite mai repede ca niciodată

Cele mai noi