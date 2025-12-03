Prima pagină » Actualitate » Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic”

Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița: „Risc epidemiologic”

Ruxandra Radulescu
03 dec. 2025, 11:21, Actualitate
Celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru spitalele afectate de criza apei din Prahova și Dâmbovița:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a convocat o celulă de urgență la Ministerul Sănătății pentru gestionarea situației din spitalele afectate de criza apei din județele Prahova și Dâmbovița

Celula de urgență a fost convocată în contextul în care în spitale se află 378 de pacienți și 1.260 de angajați.

Rogobete a declarat la Digi 24 că situația este sub formă de alertă de sănătate publică. Celula de urgență coordonează măsurile pentru cele cinci spitale din Prahova: Câmpina, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul de Pneumoftiziologie Florești, Spitalul Orășenesc Băicoi și Spitalul de Pneumologie Breaza. Acestea nu mai internează pacienți pentru că actul medical nu se poate face în condiții optime.

Ministrul a anunțat că spitale din București, printre care Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca și Spitalul Bagdasar-Arseni, au blocat paturi chirurgicale și nechirurgicale. Măsura vine pentru a asigura transfer rapid în caz de urgență din Prahova.

„Am discutat cu aceste spitale incluse în coordonarea mea directă, care până luni inclusiv au blocat paturi astfel încât dacă este nevoie de transfer de urgență să avem un disponibil”, a spus Rogobete.

Spitalul Județean din Ploiești este deja plin, după ce a preluat toți pacienții din județ. Cele cinci spitale care nu mai internează au determinat creșterea presiunii asupra unității medicale din Ploiești.

Ministrul a ordonat intensificarea tuturor măsurilor de dezinfecție, monitorizare și control al infecțiilor în cele cinci spitale. Se iau două probe pe zi, atât de apă cât și de pe suprafețe.

„Inspecția Sanitară de Stat din Ministerul Sănătății va coordona această situație pentru a nu risca un eveniment epidemiologic masiv”, a precizat Rogobete.

Ministrul a decis suplimentarea spitalelor cu apă potabilă îmbuteliată din rezerva de stat, atât pentru pacienți cât și pentru personalul medical.

Spitalele au fost în această perioadă aprovizionate cu apă potabilă și cu apă menajeră de către ISU. Timpul estimat pentru remedierea situației s-a prelungit.

Foto: Mediafax

