Ministerul Energiei anunță când va fi repornită centrala OMV Petrom de la Brazi. Ce s-a decis în ședința de urgență

Oprirea centralei electrice OMV Petrol de la Brazi a determinat convocarea de urgență a unei ședințe pentru identificarea soluților de remediere a situației de criză.

Compania OMV Petrol a anunțat că, din cauza lipsei de apă, centrala electrică a fost oprită și nu va fi repusă în funcțiune decât la reluarea alimentării cu apă din sursa Paltinu.

Ședința privind situația apărută la Brazi, în urma crizei de apă din Prahova, a fost convocată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

La întâlnire au participat președintele Consiliului Județean Prahova, Virgil Nanu, prefectul județului, Daniel Nicodim, precum și secretarul de stat în Ministerul Energiei, Casian Nițulescu. La discuții au fost invitați și reprezentanți ai OMV Petrom, Transelectrica, Exploatare Sistem Zonal Prahova (ESZ), Hidro Prahova, ISU Prahova și Termo Ploiești.

„ESZ va continua până miercuri seară asigurarea debitului de 87 l/s, necesar menținerii funcționării instalațiilor rafinăriei pentru următoarele 48 de ore, urmând ca ulterior debitul să fie limitat la 71 l/s. În paralel, Termo Ploiești va furniza 27 l/s de apă tratată către rafinărie. De miercuri seară, după realizarea bypass-ului de la Crângul Bot între Apa Nova și ESZ, livrarea va continua prin Termo Ploiești, la un debit de 41 l/s.

Aceste măsuri sunt esențiale pentru stabilizarea situației în intervalul critic de 72 de ore, astfel încât activitatea rafinăriei să poată continua fără întreruperi.

Funcționarea neîntreruptă a Rafinăriei OMV Petrom este vitală pentru securitatea energetică națională, iar toate instituțiile implicate rămân în coordonare permanentă până la revenirea ESZ la fluxul normal de alimentare”, a anunțat Consiliului Județean Prahova.

Casian Nițulescu, secretare de stat în Ministerul Energiei, susține că este asigurată funcționarea Sistemului Național Energetic.

„Având în vedere situația din momentul de față, pe centrala de la Brazi nu ne putem baza.

În urma ședinței, am ajuns la concluzia că rafinăria de la Brazi va funcționa în parametri normali. De săptămâna viitoare, de luni, cel târziu marți dimineață și centrala de la Brazi va putea să funcționeze în parametri normali, să livreze în sistemul energetic 800 MWh. În momentul de față, această energie pe care o producea centrala de la Brazi este suplimentată de alte surse stabile. În următoarele săptămâni stăm bine. Măsurile pe această perioadă de iarnă sunt asigurate”, a declarat acesta.

Oficialul a anunțat că de astăzi vor porni centrala de la Paroșeni și încă un grup la CEO Oltenia.