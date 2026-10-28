Cel puţin unul dintre reactoarele de la Cernavodă ar putea fi repornit curând, a anunţat Cristian Buşoi, fost secretar de stat în Ministerul Energiei. Acesta avertizează, însă, că preţul energiei electrice nu va scădea odată cu repornirea centralei.

Centrala de la Cernavodă ar putea fi redeschisă la începutul lunii viitoare, cu unul dintre reactoare.

Un reactor ar putea fi reactivat la începutul lunii noiembrie

Decizia autorităților va reechilibra piața de energie, după turbulențele din această vară provocate de închiderea obiectivului strategic și secarea Dunării. la un nivel record.

„Pe baza informaţiilor publice din aceste zile, se pare că la începutul lunii viitoare există premise şi şanse să deschidem măcar unul dintre cele două reactoare de la Cernavodă. Acest lucru va mai calma puţin situaţia pe piaţa de energie. Nu va genera automat scăderi de preţuri, pentru că acestea sunt relativ aliniate pe preţurile zilei următoare, şi la nivel de regiune şi la nivel european”, a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi pentru DCNews.ro.

De ce preţurile la electricitate sunt volatile

Cristian Bușoi a explicat în continuare de ce prețurile la electricitate sunt fluctuante.

„Cât timp o bună parte din electricitatea României se tranzacţionează pe PZU şi nu mergem către contracte pe termen lung, către o altă filozofie pentru industrie şi marii furnizori de electricitate, lucrurile vor rămâne într-o oarecare volatilitate şi vom rămâne influenţaţi de preţurile regiunii şi de preţurile europene”, a mai declarat oficialul în cadrul Energy Forum: Energia României: de la criză la avantaj economic.

PZU este „piaţa zilei de mâine”. Producătorii de energie, furnizorii, traderii și marii consumatori licitează cantitățile și prețurile pe intervale orare sau pe intervale de 15 minute pentru ziua următoare. Prețurile din PZU influențează tarifele de achiziție a surplusului de energie pe care prosumatorii îl injectează în rețea, precum și prețurile dinamice oferite de unii furnizori de energie.

Decizie fără precedent la Cernavodă

Unitatea 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost oprită pe 28 iulie, din cauza nivelului scăzut al Dunării. În ciuda eforturilor de creştere a debitului Dunării pe sectorul relevant pentru centrală, a fost necesară şi închiderea unităţii 2, pe 13 august 2026.

Directorul general al Societății Naționale Nuclearelectrica, Mihai Laurențiu Gioară, puncta că această perioadă de oprire controlată este folosită pentru lucrări de mentenanță și pentru identificarea unor soluții care să reducă impactul unor situații similare în viitor.