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Dumitru Dragomir a găsit explicația pentru ce i se întâmplă lui Călin Georgescu: Păcatul lui este că a câștigat alegerile/Este total nevinovat

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Călin Georgescu este victima unui proces politic clasic, înscenat din simplul motiv că acesta urma să câștige alegerile prezidențiale, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea Ai Aflat! de miercuri. Fostul șef al LPF a argumentat de ce liderul suveranist este un real pericol pentru sistem, care face mari eforturi să fabrice probe împotriva sa.

Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Invitatul jurnalistului Ionuț Cristache consideră că fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a speriat sistemul. Dosarele în care este cercetat nu conțin probe indubitabile.

Georgescu trebuia să piardă

Ionuț Cristache: Păcatul lui Georgescu care e, domnule Dragomir?

Dumitru Dragomir: Păcatul lui Georgescu este că a câștigat.

Ionuț Cristache: Ah, deci trebuia să piardă, ca să…

Dumitru Dragomir: Da, sigur că da. Păcatul lui este că a câștigat. Este total nevinovat, 100% nevinovat. Dar nu mai are ce să facă acum. Pentru că poporul l-a ales pe ăstălalt (n.r. – Nicușor Dan). Poporul n-are încotro. Dom’le, trebuie să aștepte.

Ionuț Cristache: Păi a zis cineva că o să candideze acuma iar?

Dumitru Dragomir: Dom’le, i-au dat voie să candideze?

Ionuț Cristache: Nu i-au dat.

„Vor să dea în Nicușor”

În opinia lui Dumitru Dragomir, cel vizat de tevatura din cazul Georgescu ar fi, în realitate, chiar președintele Nicușor Dan, pe care îl consideră cu adevărat „periculos”.

Dumitru Dragomir: Păi nu, vă zic, sunt alegeri peste 4 ani. Sau 3 ani. De asta le e frică. Dar eu spun că nu în Georgescu vor acum să dea. 

Ionuț Cristache: Am înțeles, în Nicuşor Dan.

Dumitru Dragomir: În Nicuşor. (…) S-a dorit să se inducă ideea că Nicușor e vinovat pentru arestarea lui Georgescu.

Ionuț Cristache: Păstrând un pic discuția pe temă, de ce e un element atât de periculos Georgescu pentru ei? Pentru această forță nevăzută, dar pe care o simțim.

Planul Bolojan

Dumitru Dragomir: Nu e periculos el.

Ionuț Cristache: Dar?

Dumitru Dragomir: Nicuşor e periculos. În Nicuşor vor să lovească încă o dată. Eu vă spun, multă lume nu înțelege acest lucru. Tot ce se întâmplă e să lovească în Nicuşor. Dacă nu este așa, să nu-mi zici, dom’le, o cristalizare.

Ionuț Cristache: Să ridice țara împotriva lui Nicuşor?

Dumitru Dragomir: Nu, să-l facă de așa natură să-l macine puțin. Ei și o parte din comunitatea europeană îl vor pe Bolojan. Dar Bolojan este terminat politic. (…) 

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