Acest bărbat susține că e „călător în timp” din anul 2055. Ca „dovadă”, a prezentat imagini cu două jocuri din viitor: FIFA 34 si GTA VII

Un autoproclamat „călător în timp” susține că este prins în anul 2055 și a publicat „dovezi” sub forma jocurilor FIFA 34 și GTA 7, însă spectatorii spun că respectivele cutii sunt false.

Un „călător în timp” a uimit internetul după ce a prezentat „dovada supremă” că este blocat în anul 2055. Într-un videoclip nou, publicat pe contul său popular de pe rețelele sociale, creatorul de conținut prezintă două jocuri video care par să provină din viitor, scrie Daily Star.

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FIFA 34, cu Erling Haaland pe copertă, și GTA 7 (Grand Theft Auto) au fost prezentate în videoclip, despre care mulți spun că este fals. „Aceste jocuri dovedesc că sunt cu adevărat în viitor\!”, a scris vedeta rețelelor sociale în descriere.

De ce consideră urmăritorii săi că „dovezile” nu sunt convingătoare

În clip, acesta le spune urmăritorilor că a încercat să găsească mult așteptatul GTA 6, dar insistă că este imposibil, deoarece, în cronologia sa, jocul este acum „mult prea vechi” — susținând că a fost lansat cu mai bine de 30 de ani în urmă.

El merge și mai departe, spunând că trebuie să găsească o PlayStation 7 pentru a putea introduce discurile și a le juca efectiv. Păstrând tonul sumbru al universului său, glumește și că jocurile online nu îi vor fi prea utile, deoarece 98% din populație a dispărut, lăsându-l ultimul supraviețuitor pe străzile pustii.

Însă spectatorii consideră că „dovezile” nu sunt convingătoare. Comentatorii spun că, atunci când mărești textul mic de pe spatele cutiilor, poți observa formulări juridice reale asociate cu jocuri mai vechi din epoca noastră — inclusiv referințe la Bandai Namco, mențiuni juridice din 2020 și chiar PlayStation 4.

Alții au subliniat, de asemenea, că seria de jocuri de fotbal a EA a renunțat la denumirea FIFA în favoarea EA Sports FC, ceea ce face ca un viitor titlu „FIFA” să pară o greșeală evidentă. Potrivit mai multor relatări, fenomenul „White Mask 2055” este o farsă virală și o ficțiune online.

„Creatorul susține că este prins singur în Franța, în anul 2055

În videoclipuri, creatorul susține că este prins singur în Franța, în anul 2055, după ce 98% din omenire a dispărut. Pentru a face povestea științifico-fantastică mai credibilă, el introduce în mod regulat obiecte de recuzită și referințe „futuriste”.

În culise, întregul proiect se bazează pe scenarii regizate și imagini realizate cu profesionalism, nu pe ceva real.

Verificatorii de informații au afirmat că creatorul a semnalat anterior chiar el natura acestui conținut, folosind în descrieri expresii precum „situație falsă” sau „proiect creativ”.

Imaginile înfricoșătoare cu obiective turistice din Paris pustii — precum Muzeul Luvru care pare abandonat sau Turnul Eiffel fără mulțimi de oameni — ar fi fost filmate la ore foarte liniștite, refolosite din perioada restricțiilor impuse în timpul pandemiei de COVID sau realizate cu ajutorul efectelor vizuale pentru a elimina trecătorii.

Spectatorii au indicat și accesoriile „din viitor” ca un alt indiciu care dezvăluie falsul. Obiecte precum cutiile jocurilor GTA 7 și FIFA 34, alături de sticle de băuturi care afișează date de expirare în „aprilie 2055”, ar fi obiecte de recuzită fizice realizate la comandă sau elemente digitale suprapuse pentru efect.