Sindicaliștii de la Metrorex amenință cu declanșarea unui conflict de muncă, care ar putea culmina cu o grevă generală, dacă negocierile pentru noul contract colectiv de muncă nu încep până la 1 noiembrie. Angajații solicită majorarea salariilor cu aproximativ 450 de lei net, dar și îmbunătățirea condițiilor de muncă din subteran, transmite G4 Media

Sindicaliștii cer începerea negocierilor până la 1 noiembrie

Marian Artimon, președintele Unității – Sindicatul Liber Metrou (USLM), a declarat că negocierile au ajuns la a patra ședință, însă reprezentanții administrației susțin că nu au mandat pentru continuarea discuțiilor.

Liderul sindical avertizează că, în lipsa unui acord, sindicatul va urma procedurile legale pentru declanșarea conflictului de muncă, de la mediere și conciliere până la greva de avertisment și greva generală.

„Am cerut și noi, ca toată lumea, indexarea. Există o lege a salariului minim. Există o directivă europeană a salariului minim, pe care Metrorexul astăzi, de la 1 iulie, o încalcă”, a afirmat Marian Artimon.

Salarii mai mari și condiții mai bune în subteran

Pe lângă majorarea veniturilor, sindicaliștii solicită îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru angajații care își desfășoară activitatea în subteran.

Aceștia reclamă probleme legate de calitatea aerului, umiditate, iluminat și nivelul pulberilor. Potrivit liderului USLM, concentrația pulberilor ar depăși de până la opt ori limita maximă admisă.

„Noi am cerut foarte clar să îmbunătățim condițiile de muncă, pentru că este obligatoriu și este obligația angajatorului”, a declarat Marian Artimon.

Ce se poate întâmpla dacă negocierile eșuează

Sindicaliștii așteaptă ca administrația Metrorex să înceapă negocierile până la 1 noiembrie. În cazul în care discuțiile nu vor avansa, aceștia iau în calcul parcurgerea etapelor legale pentru declanșarea grevei.

Deocamdată, o grevă generală nu a fost anunțată ca fiind declanșată. Posibilitatea întreruperii circulației metroului depinde de evoluția negocierilor și de parcurgerea procedurilor legale.



