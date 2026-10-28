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PSD a depus un proiect de lege pentru creșterea valorii tichetelor de masă. Prima inițiativă socială a social-democraților după revenirea la guvernare

PSD a depus un proiect de lege pentru creșterea valorii tichetelor de masă. Prima inițiativă socială a social-democraților după revenirea la guvernare
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Partidul Social Democrat (PSD) a depus în Parlament în procedură de urgență, miercuri, prin deputații Adrian Solomon și Marius Budăi, o propunere legislativă care prevede creșterea valorii maxime a tichetelor de masă de la 45 la 50 de lei pe zi. Este primul demers legislativ al social-democraților în zona social după revenirea partidului la guvernare în cabinetul condus de Luca Niculescu.

Potrivit propunerii legislative, noua valoare a tichetelor de masă ar urma să se aplice din luna noiembrie și să rămână în vigoare până în septembrie 2027. Majorarea nu va fi obligatorie pentru angajatori. Aceștia vor putea decide dacă acordă salariaților tichete de masă la valoarea maximă de 50 lei/zi sau păstrează nivelul actual.

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În expunerea de motive, inițiatorii susțin că valoarea maximă de 45 de lei pentru un tichet de masă nu mai permite achiziția unei mese de prânz, în condițiile în care prețurile la alimente au crescut constant.

Impact bugetar estimat la aproape 1,5 miliarde de lei

Deputații social-democrați estimează că majorarea ar putea avea efecte pozitive atât asupra consumului, cât și asupra veniturilor bugetare. Creșterea valorii tichetelor de masă va conduce, conform deputaților PSD, la o serie de avantaje inclusiv pentru economie și bugetul de stat: sectorul alimentar și HoReCa își vor crește vânzările, iar statul va încasa mai mulți bani atât de la angajatori (impozit pe venit și CASS) cât și de la firme (TVA și impozit pe profit plătite de comercianți).

„Impactul bugetar pozitiv total este de 1,459 miliarde lei. Prin urmare, majorarea valorii nominale a tichetului de masă la 50 lei/zi nu este doar o măsură de echitate socială, ci și o politică fiscală sustenabilă, cu beneficii economice concrete pentru bugetul de stat, pentru angajatori și pentru milioane de salariați”, potrivit expunerii de motive.

Inițiatorii mai spun că fiecare 1 leu cheltuit în plus pentru tichetele de masă ar genera un efect de 1,7 lei în economie. Peste 3,2 milioane de angajați din România beneficiază de tichete de masă, ceea ce reprezintă mai mult de 40% din totalul salariaților.

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