După ce Debitul Dunării a ajuns la un nivel critic, chiar în apropiere de Centrala Cernavodă, Apele Române au transmis că măsurile de suplimentare a debitelor evacuate din lacul Iezer, au caracter temporar și nu presupun golirea completă. Potrivit instituției, aceste măsuri au fost stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU), având în vedere „situația hidrologică severă”. Anunțul instituției vine după ce Gândul a dezvăluit în exclusivitate că autoritățile au decis să se dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei, care curge în Mostiștea.

„Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) precizează că măsurile de suplimentare a debitelor evacuate din acumularea Iezer, situată pe valea Mostiștei, au caracter operativ, temporar și excepțional, fiind necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor stabilite prin hotărârile Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU), în contextul situației hidrologice severe înregistrate pe fluviul Dunărea”, se arată în comunicat.

Operațiunile de suplimentare din lacul Iezer vor dura până la 18 octombrie

Instituția a dispus, din acest motiv, suplimentarea temporară cu 20 m³/s a debitului evacuat din acumularea Iezer, până pe 18 octombrie, prin exploatarea coordonată a salbei de acumulări de pe valea Mostiştei.

Potrivit ANAR, această intervenţie este corelată cu măsurile suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, şi Mihăileşti, de pe râul Argeş, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre şi limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă.

„Această intervenție este corelată cu măsurile suplimentare de evacuare controlată a apei din acumulările Izbiceni, de pe râul Olt, și Mihăilești, de pe râul Argeș, în vederea suplimentării aportului de apă în Dunăre și limitării scăderii nivelurilor în sectorul Cernavodă. Manevrele sunt coordonate în funcție de debitele disponibile, timpii de propagare și evoluția prognozată a regimului hidrologic, pentru maximizarea eficienței intervențiilor”, mai precizează instituția.

Câtă apă ar urma să rămână în lacul Iezer după măsurile de evacuare pentru suplimentarea debitului Dunării

Apele Române au transmis că, în urma operațiunilor de evacuare a apei din lacul Iezer pentru suplimentarea debitului Dunării, în apropiere de Cernavodă, va rămâne un volum de apă de peste 40 de milioane m³.

„Subliniem că măsura nu presupune golirea acumulării Iezer. După aplicarea acesteia, în acumulare va rămâne disponibil un volum de apă de peste 40 de milioane m³, evacuările fiind realizate controlat, cu monitorizarea nivelurilor și debitelor și adaptarea manevrelor la condițiile hidrologice și de exploatare”, se mai arată în comunicatul Apelor Române.

Debitul Dunării la Cernavodă a atins azi un nou minim istoric

Acțiunea a fost demarată, după ce Nivelul Dunării la Cernavodă a atins un nou minim istoric: cu doar 3 cm mai mare decât limita operațională a centralei nucleare.

„Aceste măsuri se înscriu în cadrul stabilit prin Hotărârea CNSU nr. 15/2026, prelungită prin Hotărârile nr. 21/2026 și nr. 23/2026, precum și al măsurilor operative prevăzute prin Hotărârea CNSU nr. 24/2026, având ca obiectiv asigurarea condițiilor hidrologice necesare funcționării în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă”, mai precizează Apele Române.

„Impune adoptarea unor măsuri operative urgente și coordonate”

„În prezent, debitele Dunării la intrarea în țară sunt sub 1.200 m³/s, iar nivelurile apei la Cernavodă se situează foarte aproape de limita operațională de −262 cm, relevantă pentru asigurarea condițiilor de pompare a apei de răcire a centralei nucleare. Astăzi, 10 octombrie 2026, a fost înregistrată cota de −259 cm, cu numai 3 cm peste această limită, situație care impune adoptarea unor măsuri operative urgente și coordonate.”, mai precizează instituția.

Surse Gândul: Autoritățile ar urmări creșterea cu 2 cm a debitului Dunării

Sâmbătă 10 octombrie, debitul Dunării în apropierea Centralei de la Cernavodă ajuns la un minim periculos de scăzut, ce ar putea periclita funcționarea reactoarelor.

Autoritățile au decis să dea drumul la apa din mai multe lacuri, pentru a crește debitul. Potrivit informațiilor obținute de Gândul, în exclusivitate, autoritățile au decis să se dea drumul la apa din lacurile Mostiștea și Valea Argovei, care curge în Mostiștea.

Demersul ar fi justificat în contextul în care debitul Dunării este foarte scăzut, iar Centrala Nucleară de la Cernavodă nu poate funcționa.

În urma acestor operațiuni, autoritățile ar urmări creșterea cu 2 centimetri a nivelul apei din Dunăre, potrivit surselor Gândul.