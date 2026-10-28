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Deficitul de personal de la ANAF pune în pericol încasările la buget. Sindicaliștii cer un audit intern

Deficitul de personal de la ANAF pune în pericol încasările la buget. Sindicaliștii cer un audit intern
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Deficitul de personal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) afectează activitatea structurilor fiscale și poate pune în pericol colectarea veniturilor bugetare, avertizează Federația „Solidaritatea”. Sindicaliștii solicită un audit intern la nivelul întregii instituții, deblocarea posturilor vacante și măsuri pentru reducerea volumului de muncă al angajaților rămași, potrivit Mediafax

Lipsa angajaților afectează activitatea structurilor fiscale 

Conform reprezentanților Federației „Solidaritatea”, pensionările și plecările angajaților către sectorul privat sau către alte instituții, alături de restricțiile privind recrutarea și transferurile, au accentuat deficitul de personal din ANAF.

Sindicaliștii susțin că, în anumite compartimente, un singur angajat trebuie să gestioneze mai multe activități, fără să existe un înlocuitor pregătit pentru perioadele de absență. În plus, aceștia semnalează posibile probleme privind securitatea datelor fiscale, în condițiile în care, potrivit comunicatului, au existat situații în care parolele de acces la aplicații au fost dezvăluite sau schimbate între colegi.

Federația reclamă și suprasolicitarea angajaților, ale căror atribuții cresc după pensionarea sau plecarea unor colegi, fără o ajustare corespunzătoare a volumului de muncă și a indicatorilor de performanță.

Sindicaliștii avertizează asupra riscurilor pentru colectarea veniturilor

Reprezentanții organizației atrag atenția că lipsa personalului poate afecta mai multe domenii esențiale ale activității fiscale.

În trezorerie, deficitul de angajați ar îngreuna organizarea concediilor și respectarea principiului „inițiază, verifică, aprobă”, care contribuie la controlul operațiunilor financiare.

În ceea ce privește executarea silită, sindicaliștii susțin că volumul ridicat de muncă determină concentrarea activității asupra emiterii somațiilor și instituirii popririlor, în detrimentul verificărilor pe teren pentru identificarea bunurilor debitorilor. În aceste condiții, unele creanțe riscă să se prescrie, iar statul ar putea pierde posibilitatea de a recupera sumele datorate.

Probleme sunt semnalate și în inspecția fiscală, unde presiunea asupra angajaților poate reduce timpul alocat controalelor și poate afecta respectarea termenelor procedurale. Potrivit federației, există riscul ca unele acte să fie anulate în instanță.

De asemenea, întârzierile în soluționarea cererilor contribuabililor ar putea genera obligații suplimentare de plată pentru stat și ar putea afecta încasările bugetare.

Ce solicită Federația „Solidaritatea”

Sindicaliștii cer un audit intern la nivelul întregii ANAF, care să stabilească situația posturilor prevăzute în organigramă, a celor ocupate și vacante, precum și evoluția angajărilor și plecărilor din ultimii trei ani.

Verificarea ar urma să identifice compartimentele cu personal insuficient, să analizeze modul în care sunt redistribuite atribuțiile după plecarea angajaților și să evalueze riscurile psihosociale asociate suprasolicitării.

Organizația mai solicită un studiu de normare a muncii, astfel încât volumul activităților să fie corelat cu numărul angajaților disponibili și cu timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor. Totodată, federația cere includerea riscurilor identificate în registrul central al riscurilor, cu stabilirea unor măsuri concrete, a responsabililor și a termenelor de soluționare.

Sindicaliștii solicită și comunicarea concluziilor auditului către federație.

Deblocarea posturilor vacante, printre soluțiile propuse

Pentru reducerea deficitului de personal, Federația „Solidaritatea” propune deblocarea urgentă a posturilor vacante și organizarea concursurilor pentru ocuparea acestora, cu prioritate în trezorerie, executare silită și inspecție fiscală.

Alte măsuri vizează păstrarea specialiștilor în instituție și introducerea unei proceduri transparente pentru repartizarea sarcinilor, cu implicarea reprezentanților sindicali.

„Considerăm că deficitul de personal, în forma actuală, este un risc strategic pentru capacitatea ANAF de a-și îndeplini misiunea”, transmit reprezentanții Federației „Solidaritatea”, care își exprimă disponibilitatea pentru dialog în vederea identificării unor soluții.

Sindicaliștii consideră că evaluarea situației personalului și adoptarea unor măsuri concrete sunt necesare pentru asigurarea continuității activității fiscale și protejarea veniturilor bugetare.

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