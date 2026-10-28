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Miruță contraatacă după ce noul ministru al Transporturilor i-a anulat ordinul: „Deciziile acestea nu sunt contra-USR. Le plătesc oamenii”

Olga Borșcevschi
Miruță contraatacă după ce noul ministru al Transporturilor i-a anulat ordinul:
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Deputatul USR şi fost ministru al Transporturilor, Radu Miruță, reacționează, într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, după ce noul ministru al Transporturilor i-a anulat ordinul care stabileşte procedura de închidere a unor sectoare de drum, linii de cale ferată sau piste de aeroport. Miruță critică decizia și subliniază că acesta îi va afecta direct pe oameni, avertizând că „deciziile acestea nu sunt contra-USR. Le plătesc oamenii”.

Ştefan Ovidiu Popa a anunţat anularea unui ordin dat de Radu Miruță

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Reacția lui Miruță vine după ce Ştefan Ovidiu Popa a anunțat că va anula ordinul aberant prin care deciziile de închidere a unor sectoare de drum, cale ferată sau piste de aeroport aşteaptă după pixul ministrului, el arătând că repară „prostiile făcute de USR”. Potrivit ministrului, acest ordin dat de fostul ministru USR al Transporturilor, Radu Miruţă, făcea „birocraţie suplimentară din considerente strict politice”.

„După gafa cu tunelul Momoa, noul ministru PSD de la Transporturi mai face una: anulează ordinul care obliga la organizarea serioasă a lucrărilor ce presupun închiderea unor sectoare de drum, căi ferate sau aeroporturi.

Oamenii vor pierde timp în cozi kilometrice, iar cei care organizează prost șantierele vor scăpa de obligația de a da explicații. Exact asta corecta ordinul meu: termene clare, etape măsurabile, rute alternative și lucrări urmărite, nu drumuri închise după bunul plac, în timp ce uneori nu lucrează nimeni.

Regula îi supăra pe cei responsabili, dar îi ajuta pe șoferii care s-au săturat să vadă cp stau în cozi, iar când ajung la locul pentru care au așteptat în coada de mașini să observe că nimeni nu prea lucrează”, transmite Miruță, pe Facebook.

Potrivit fostului ministru, din anularea acestui ordin, câștiga doar cei care vor să decidă închideri după bunul plac, dar fără să fie luați apoi la întrebări.

„L-am cunoscut pe actualul ministru ca pe un om decent. Pare că presiunea pusă de PSD pentru a anula orbește tot ce ține de USR contează mai mult decât interesul oamenilor.

Domnule ministru, în goana asta după anulări, nu uitați că deciziile acestea nu sunt contra-USR. Le plătesc oamenii. Și, apropo, vă rog să nu anulați și ordinul prin care am oprit creșterea tarifului la metrou”, mai precizează Miruță.

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