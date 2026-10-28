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PNL, executat silit pentru panourile cu Nicolae Ciucă din perioada prezidențialelor din 2024. Ce spune șeful AEP despre recuperarea celor 14 milioane de lei

Ruxandra Radulescu
PNL, executat silit pentru panourile cu Nicolae Ciucă din perioada prezidențialelor din 2024. Ce spune șeful AEP despre recuperarea celor 14 milioane de lei
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Președintele Autorității Electorale Permanente, Adrian Țuțuianu, a vorbit miercuri 28 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, că instituția nu a reușit să recupereze suma de 14 milioane datorată de Partidul Național Liberal. Acesta a precizat, însă, că AEP a anunțat ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) și speră că, astfel, va începe procedura de executare silită. Amintim că PNL trebuie să returneze către AEP cele 14 milioane de lei, primite de la bugetul de stat, pentru campania electorală a lui Nicolae Ciucă, la prezidențialele din 2024, când partidul a promovat și cartea acestuia pe panourile publicitare din țară.

Adrian Țuțuianu a declarat că, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitv recursul Partidului Național Liberal, la decizia Curții de Apel București, AEP s-a adresat ANAF-ului pentru demararea procesului de executare silită.

„Mecanismul nostru este următorul. Comunicăm acte administrative prin care am aplicat sancţiuni sau am dispus confiscări, sunt decizii şi hotărâri către Administraţia Fiscală.

Avem comunicate absolut toate procesele-verbale care nu au fost atacate. Pentru PNL am fost în litigiu, nu am putut să procedăm la executarea silită. Am revenit la Administraţia Fiscală a doua zi după ce am avut hotărârea judecătorească definitivă şi sper ca Agenţia Naţională de Administrare Fiscală să procedeze la executarea silită, potrivit dispoziţiilor legale”, a declarat Adrian Ţuţuianu.

„Instanţa a considerat că modalitatea prin care PNL a făcut acele panouri nu a fost conformă cu prevederile legale”

Țuțuianu a subliniat că instanța a decis că suma de 14 milioane de lei, provenită din visteria statului, a fost cheltuită ilegal pentru promovarea cărții scrise de Nicolae Ciucă „Un ostaș în slujba țării”.

„Nu mă voi plânge de greaua moştenire (…) Instanţa a considerat că modalitatea prin care PNL a făcut acele panouri nu a fost conformă cu prevederile legale.

Aici sunt aspecte pe care le vom vedea în cele din urmă cum se vor soluţiona, dar v-am spus, asta este direcţia şi cred că fiecare organizaţie, fiecare partid politic trebuie să-şi gestioneze finanţele în aşa fel încât, pe de o parte, să nu acumuleze datorii, dar asta este responsabilitatea celor care au făcut asta în 2024 şi pentru asta măcar o perioadă de penitenţă şi de decenţă ar fi necesară şi în acelaşi timp trebuie să creezi mecanisme pe care acum le-am creat să nu mai putem ajunge în astfel de situaţii”, a declarat Bolojan.

PNL a pierdut definitiv procesul cu AEP

Partidul Național Liberal a pierdut definitiv procesul deschis împotriva Autorității Electorale Permanente (AEP) şi trebuie să restituie 14 milioane de lei către bugetul de stat, bani primiți ca subvenție pentru campania prezidențială a lui Nicolae Ciucă din 2024.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins pe 16 octombrie recursul PNL, după ce partidul pierduse procesul şi la Curtea de Apel Bucureşti, în noiembrie 2025.

Cum a fentat PNL-ul Autoritatea Electorală cu 14 milioane de lei

În decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale, printr-o Ordonanță de Urgență a Guvernului Ciolacu, au fost restituie integral toate finanțele cheltuite de partide și candidații independenți.

OUG din 12 decembrie 2024 preciza că anularea alegerilor a fost un eveniment extraordinar și că a fost adoptată deoarece legea finanțării campaniilor electorale nu conține prevederi în cazul anulării alegerilor. Banii au fost virați tuturor partidelor și candidaților până la finalul anului trecut.

În cadrul alegerilor din 2024, PNL a avut calitatea de competitor electoral și a formulat cererea de restituire a sumelor aferente cheltuielilor electorale, care se ridicau la 17.650.605 lei, din care 3.541.017 lei reprezentau cheltuieli efectuate din finanțare privată şi 14.109.587 lei cheltuieli efectuate din finanțare publică.

Ulterior, AEP i-a restituit integral suma solicitată de 17 milioane de lei, însă o echipă de control de la AEP a stabilit că PNL trebuia să primească doar suma reprezentând cheltuielile efectuate din finanțare privată, nu și cea derivată din finanțarea publică.

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