Consiliul Superior al Magistraturii publică salariile nete ale judecătorilor, după decizia CEDO privind restanțele. Comparația cu nivelul european

Consiliul Superior al Magistraturii a publicat azi, 28 octombrie, salariile nete actualizate ale judecătorilor de la judecătorii, tribunale și Curți de Apel. Anunțul vine după decizia CEDO din 22 octombrie, care a respins cererile unor magistrați privind plata restanțelor salariale stabilite prin hotărâri definitive.

Documentul CSM nu include deocamdată și salariile judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Salariile variază între 6.990 și 20.346 de lei, în funcție de gradul profesional și vechime. Din cei 4.544 de judecători incluși în datele disponibile, 46% activează la judecătorii, 33% la tribunale și 21% la Curțile de Apel.

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Salariile nete ale judecătorilor

Un judecător stagiar are o indemnizație lunară netă între 6.990 și 8.285 de lei. Un judecător cu grad de judecătorie are între 10.486 și 16.157 de lei. Un judecător cu grad de tribunal câștigă între 14.390 și 17.948 de lei. Un judecător cu grad de curte de apel are între 16.309 și 20.346 de lei.

„În contextul dezbaterilor publice generate de decizia Curții Europene a Drepturilor Omului din 22 octombrie 2026, pronunțată în cauza Pușcașu și alții împotriva României, Consiliul Superior al Magistraturii prezintă datele actuale privind indemnizațiile judecătorilor din România și câteva repere de comparație europeană.

Potrivit grilelor salariale aferente lunii octombrie 2026, cu includerea sporurilor, indemnizațiile nete lunare ale judecătorilor variază în funcție de gradul profesional, vechime și gradație, astfel:

Grad / categorie Indemnizație lunară netă

Judecător stagiar – 6.990 – 8.285 lei

Judecător cu grad de judecătorie – 10.486 – 16.157 lei

Judecător cu grad de tribunal – 14.390 – 17.948 lei

Judecător cu grad de curte de apel – 16.309 – 20.346 lei

În privința structurii sistemului, din totalul celor 4.544 de judecători cuprinși în datele disponibile la 26 octombrie 2026, aproximativ 46% își desfășoară activitatea la judecătorii (2.076 de judecători – dintre care 1808 cu grad de judecătorie, 110 cu grad de tribunal şi 158 cu grad de curte de apel), 33% la tribunale (1.503 judecători – dintre care 556 cu grad de curte de apel) și 21% la curțile de apel (965 de judecători)”, transmite CSM.

Comparația la nivel european

Potrivit CSM, salariul mediu net în România a fost de 5.688 de lei în august 2026. Indemnizația brută minimă a unui judecător stagiar echivalează cu 1,26 salarii medii brute, iar cea a unui judecător cu grad de judecătorie, cu 1,89 salarii medii brute. În comparația europeană, România se situează sub media de 2,13 salarii medii brute, potrivit datelor publicate în EU Justice Scoreboard 2026.

„Pentru comparație, conform celor mai recente date disponibile ale Institutului Național de Statistică, câștigul salarial mediu din România, în august 2026, era de 5.688 lei net și 9.497 lei brut. Astfel, pentru un judecător stagiar aflat la nivelul minim al grilei, indemnizația brută reprezintă 1,26 câștiguri salariale medii brute naționale, în timp ce, pentru un judecător definitiv cu grad profesional de judecătorie, aflat la nivelul minim al grilei, indemnizația brută reprezintă 1,89 câștiguri salariale medii brute naționale. Spre comparație, media aritmetică a celor 27 de valori publicate pentru statele Uniunii Europene în EU Justice Scoreboard 2026, pe baza datelor CEPEJ din 2024, este de aproximativ 2,13 câștiguri salariale medii brute naționale, România situându-se sub acest indicator. Consiliul a publicat anterior, la 16 iulie 2025, și o analiză comparativă a cuantumurilor salariale la începutul carierei, în care România ocupa poziția 20 din 27 de state pentru venitul brut și poziția 22 pentru venitul net. Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenţia asupra practicilor de transferare deliberată a divergențelor politice interne în fața jurisdicțiilor internaționale, prin prezentarea distorsionată a realităților naționale, care pot aduce câștiguri conjuncturale în plan intern, dar numai cu prețul afectării credibilității instituțiilor statului și, în ultimă instanță, a României”, arată CSM.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook CSM