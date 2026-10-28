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PSD, PNL şi AUR au ieşit la racolat de parlamentari. Cei mai curtaţi deputaţi şi senatori sunt neafiliaţii

Luiza Dobrescu
PSD, PNL şi AUR au ieşit la racolat de parlamentari. Cei mai curtaţi deputaţi şi senatori sunt neafiliaţii
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14 senatori şi 14 deputaţi sunt unii dintre ei mai curtaţi parlamentari ai momentului. Se duc negocieri serioase zilele acestea prin birourile Parlamentului, cafenele şi chiar pe holuri. Atât cei de la AUR, cât şi PSD şi PNL încearcă să-i atragă cu tot felul de propuneri pe cei rămaşi neafiliaţi.

Gândul a stat de vorbă cu câţiva dintre aceştia şi, din câte se pare, negocierile sunt în curs. Miercuri, senatorul Gheorghe Ştefanache, de la USR, şi-a anunţat plecarea la PNL. Se pare că vor urma şi alţii.

Cine sunt parlamentarii neafiliaţi

PSD are, în prezent. 127 de parlamentari, dintre care 36 sunt senatori şi restul sunt deputaţi. Iniţial, au fost 86, însă s-au afiliat ulterior de la alte formaţiuni politice.

Cei de la PNL, au 81 de parlamentari, dintre care 26 sunt senatori, iar 55 sunt deputați. Iniţial, liberalii au avut 71 de mandate, iar pe traseu s-au mai alăturat din alte partide considerate chiar extremiste.

AUR are 92 de parlamentari, dintre care 30 sunt senatori, iar 62 dintre aceştia sunt deputaţi.

Odată cu dizolvarea Grupului PACE Întâi România, rândurile neafiliaţilor s-au îngroşat şi mai mult.

Astfel, pe lista de neafiliaţi de la Camera Deputaţilor se află următorii:

  • Albu Dumitriţa, din 21 mai 2025
  • Alecu Robert
  • Becali George
  • Ciubuc Ciprian
  • Coarnă Dumitru
  • Csillag andrei
  • Enachi Raisa
  • Groşaru Ioana
  • Ionescu Monica
  • Ionescu radu Mihail
  • Nagy Vasile
  • Pâclişan Gheorghe Petru
  • Simu Aurora Tasica
  • Zakarias Zoltan

Grupul senatorilor neafiliaţi numără tot atâţia parlamentari care bat birourile în lung şi-n lat din  Parlamentul României.

  • Aldea Valentina Mariana
  • Bem Cristian
  • Carp Ionel
  • Cerva Nadia Cosmina
  • Cuşnir Rodica
  • Ghiţă Robert Daniel
  • Manea Dumitru
  • Peia Ninel
  • Pintea Paul Ciprian
  • Robe Liviu Sorin
  • Rusu Ioan Cristian
  • Sava Clement
  • Stoiciu Victoria
  • Vela Gheorghe

Potrivit informaţiilor obţinute de Gândul, senatorii Rusu Cristian, Cosmina Cerva şi Rodica Cuşnir, ultimele două sunt proaspăt plecate din Grupul PACE, ar purta negocieri atât cu AUR, cât şi cu PSD.

În ceea ce-i priveşte pe restul celor de la PACE, balanţa ar înclina mai mult în favoarea PSD, deşi trei dintre aceştia au înfiinţat imediat partidul PACE Întâi România, imediat ce grupul s-a dizolvat odată cu plecarea Cosminei Cerva şi a Rodicăi Cuşnir.

Cele trei mari partide negociază cu toţi cei menţionaţi mai sus, însă câţiva dintre aceştia se lasă mult mai greu convinşi ca alţii.

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