CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a avut în 2025 o remuneraţie totală de 2,24 milioane de euro, în creştere faţă de 1,84 milioane în 2024.

Pachetul său salarial include atât componente fixe, cât și variabile, iar cele din urmă au o pondere dominantă. Între 65% și 57% din veniturile CEO-ului sunt pe bază de performanță și include și bonusul anual și planurile de stimulare pe termen lung, relatează Ziarul Financiar.

CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România

Alina Popa, CFO, a avut o remuneraţie de 926.000 euro în 2025, cu 48% componente variabile, comparativ cu 762.000 euro în 2024, dintre care 58% erau variabile.

Radu Căprău, responsabil de segmentul Refining & Marketing, a încasat o remunerație de 922.000 de euro, dintre care 48% componentă variabilă, comparativ cu 755.000 de euro în 2024, când ponderea variabilă era de 59%.

Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil de Exploration & Production, a obținut 706.500 de euro în 2025, ca urmare a alinierii salariului și bonusurilor la nivelul celorlalți directori, față de 293.000 de euro în 2024.

Franck Albert Neel, responsabil de divizia Gas & Power, a avut o remunerație de 944.000 de euro, cu o componentă variabilă de 52%, în creștere față de 767.000 de euro în 2024, când aceasta era de 41%.

Toți membrii Directoratului beneficiază de pachete salariale mixte, corelate atât cu performanța financiară, cât și cu obiective de sustenabilitate, precum reducerea emisiilor sau diversitatea în management. Tranșele LTIP sunt acordate sub formă de acțiuni OMV AG, după încheierea unei perioade de performanță de trei ani.

