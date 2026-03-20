Prima pagină » Actualitate » CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro

CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro

CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România. A avut o remunerație de 2,2 milioane de euro

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a avut în 2025 o remuneraţie totală de 2,24 milioane de euro, în creştere faţă de 1,84 milioane în 2024. 

Pachetul său salarial include atât componente fixe, cât și variabile, iar cele din urmă au o pondere dominantă. Între 65% și 57% din veniturile CEO-ului sunt pe bază de performanță și include și bonusul anual și planurile de stimulare pe termen lung, relatează Ziarul Financiar.

CEO OMV Petrom are unul dintre cele mai mari pachete salariale pentru un director executiv din România

Alina Popa, CFO, a avut o remuneraţie de 926.000 euro în 2025, cu 48% componente variabile, comparativ cu 762.000 euro în 2024, dintre care 58% erau variabile.

Radu Căprău, responsabil de segmentul Refining & Marketing, a încasat o remunerație de 922.000 de euro, dintre care 48% componentă variabilă, comparativ cu 755.000 de euro în 2024, când ponderea variabilă era de 59%.

Cristian Hubati, membru al Directoratului responsabil de Exploration & Production, a obținut 706.500 de euro în 2025, ca urmare a alinierii salariului și bonusurilor la nivelul celorlalți directori, față de 293.000 de euro în 2024.

Franck Albert Neel, responsabil de divizia Gas & Power, a avut o remunerație de 944.000 de euro, cu o componentă variabilă de 52%, în creștere față de 767.000 de euro în 2024, când aceasta era de 41%.

Toți membrii Directoratului beneficiază de pachete salariale mixte, corelate atât cu performanța financiară, cât și cu obiective de sustenabilitate, precum reducerea emisiilor sau diversitatea în management. Tranșele LTIP sunt acordate sub formă de acțiuni OMV AG, după încheierea unei perioade de performanță de trei ani.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
14:10
Ministrul Apărării, Radu Miruță, confirmă plecarea aeronavelor SUA de pe baza Kogălniceanu
NEWS ALERT AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
14:10
AUR anunță că va contesta la CCR legea bugetului de stat pe 2026. Simion: ”Guvernarea nu are nicio țintă. Suntem pe o cale greșită”
FLASH NEWS PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
14:08
PSD îi cere lui Bolojan să ia măsuri în privinţa preţului carburanţilor: „Este un nou blocaj nejustificat”
ULTIMA ORĂ Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
13:48
Bugetul ca o „centură de siguranţă”. Premierul Ilie Bolojan: „Nimeni nu va putea arunca la coș efortul românilor făcut în ultimele luni”
TEHNOLOGIE Noua tehnologie care va înlocui portul HDMI. Este mai rapidă și poate să transmită conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri
13:45
Noua tehnologie care va înlocui portul HDMI. Este mai rapidă și poate să transmită conținut 4K pe distanțe de peste 30 de metri
NEWS ALERT Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării
13:40
Grindeanu spune că sunt în continuare motive pentru înlocuirea lui Bolojan. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă și-ar asuma preluarea guvernării
Mediafax
Fostul șef PNL Neamț, George Lazăr, condamnat în primă instanță la un an de închisoare cu suspendare
Digi24
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va face acest cadou Iranului, războiul se va opri imediat”
Cancan.ro
Oana Ciocan a ajuns la medic după separarea de Jador! Băiețelul lor, pe primul loc
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Adevarul
Ce pensie vor primi cei care au avut toată viața salariul minim
Mediafax
Turism la plajă. A fost stabilită cea mai ieftină destinație pentru o vacanță de o săptămână la vară
Click
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 – Cele mai sexy vedete din România trecute de 50 de ani. Ce mănâncă și la ce trucuri apelează
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
RAR prezintă o mașină clasică: fost „cal de muncă” pentru fermieri, azi piesă de colecție
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Presiunea oceanică extremă hrănește viața din adâncuri într-un mod la care cercetătorii nu se așteptau
TEHNOLOGIE De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
14:36
De ce este necesar să ștergi memoria cache a dispozitivului Android, potrivit specialiștilor. Pasul simplu pe care să îl urmezi
LIFESTYLE Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
14:35
Ce doză de zinc ar trebui să consume un adult zilnic. Ce spune medicul Ionuț Fronea
EXCLUSIV Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
14:22
Zelenski, ”cel mai bun agent de vânzări din lume”. Cristache: Dacă am semnat acord pe gaze, nu puteam să semnăm și unul pentru reconstrucție?
VIDEO Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”
13:46
Centura Bucureștiului. Cristian Pistol (CNAIR): „Lotul 4 (Pantelimon-Glina) al A0 Nord se apropie de finalizare!”
SHOWBIZ Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”
13:44
Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”
CONTROVERSĂ Politico: Summitul de la Bruxelles nu a făcut decât să scoată în evidență neputința Europei. „Liderii nu au avut multe noutăți de comunicat“
13:32
Politico: Summitul de la Bruxelles nu a făcut decât să scoată în evidență neputința Europei. „Liderii nu au avut multe noutăți de comunicat“

Cele mai noi

Trimite acest link pe