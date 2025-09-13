Prima pagină » Actualitate » Cererea pentru locuinţe noi a SCĂZUT masiv, după majorarea TVA la 21%. Cum încearcă dezvoltatorii imobiliari să diminueze impactul asupra pieței

Cererea pentru locuinţe noi a SCĂZUT masiv, după majorarea TVA la 21%. Cum încearcă dezvoltatorii imobiliari să diminueze impactul asupra pieței

13 sept. 2025, 21:23, Actualitate
FOTO - Captură video

Cererea pentru locuinţe noi a scăzut masiv după majorarea TVA la 21%. Oamenii cântăresc acum de două ori mai bine ideea de a cumpăra o casă. Iar cei care o fac, totuși, spun că sunt nevoiţi pentru că… fie li s-a mărit familia, fie iau în calcul că preţurile nu vor scădea în următorii ani.

La București au început târgurile de toamnă la care dezvoltatorii imobiliari îşi prezintă ofertele.

Primul dintre ele este Salonul Imobiliar Bucureşti. Ofertele de altădată, când clienţii erau atraşi cu locuri de parcare şi boxe gratuite sau cu reduceri substanţiale sunt o amintire.

Creşterea TVA la 21% pentru locuinţele noi, de la 1 august, se observă în cataloagele agenţilor de vânzări şi în socotelile celor care vor să cumpere un apartament sau o casă.

Şi târgurile imobiliare au mai puţini vizitatori în comparaţie cu anii precedenţi.

Managerii de vânzări încearcă tot felul de variante prin care să limiteze impactul creșterii taxei pe valoare adăugată.

La Salonul Imobiliar București, deschis la Palatul Parlamentului, dezvoltatorii imobiliari oferă reduceri de 5-10% sau locuri de parcare gratuite pentru cei care fac o achiziţie. Şi aceste reduceri sunt mult mai puţine în comparaţie cu anii anteriori, notează TVR.

FOTO – Captură video: TVR

