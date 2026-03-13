Într-o perioadă în care prețul energiei electrice este ridicat și, deci, facturile sunt mari… tot mai mulți oameni se întreabă acum care este cel mai mare consumator din casă.

Pentru mulți români, cuptorul cu microunde a devenit un electrocasnic aproape indispensabil în bucătărie. Fie că este folosit pentru a încălzi rapid mâncarea, pentru a dezgheța alimente sau pentru a pregăti gustări în doar câteva minute, acest aparat economisește timp și simplifică activitățile zilnice.

Specialiștii atrag atenția că, într-o singură secundă de funcționare, un cuptor cu microunde poate consuma o cantitate de energie comparabilă cu cea a aproximativ 100 de becuri aprinse simultan.

Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan

Un cuptor cu microunde are o putere de 1.200W. Un bec LED modern care luminează echivalentul unuia vechi de 100W consuma de fapt aproximativ 12W.

Deci 1.200 : 12 = 100

Cu alte cuvinte, un cuptor cu microunde consuma cat 100 de becuri.

Deși funcționează de obicei pentru perioade scurte de timp, utilizarea frecventă a acestui electrocasnic poate contribui la creșterea consumului de electricitate din locuință. Din acest motiv, experții recomandă alegerea unor modele eficiente energetic, pentru a reduce costurile la factura de energie.

Recomandările autorului: