Acest muncitor srilankez câștigă 3.000 lei/lună în România. Câți bani trimite lunar familiei, în Sri Lanka

Într-o discuție cu Lucian Popa, un muncitor srilankez a precizat câți bani câștigă lunar în România și ce sumă trimite familiei, în Sri Lanka. El a mărturisit că, aici, cazarea și mâncarea sunt asigurate prin intermediul firmei care l-a ajutat să își găsească un loc de muncă în România.

În dialogul purtat cu Lucian Popa, fost sportiv (triatlonist) de performanță, actualmente antrenor personal – care tocmai a fost anunțat în echipa Războinicilor pentru Survivor 2026, care va debuta la Antena 1 pe 9 ianuarie 2026, muncitorul srilankez a mărturisit că încasează, lunar, între 500 și 600 de euro (în jur de 3.000 de lei/lună).

Câți bani trimite familiei un muncitor srilankez

Lucian Popa: Cât este un salariu în Sri Lanka, pe lună? Cât câștigi în Sri Lanka?

Srilankez: 300 de euro.

Lucian Popa: 300 de euro pe lună?

Srilankez: Maxim. Aici, la o mie de euro, două mii de euro. Lucrez, este.

Lucian Popa: Și în România?

Srilankez: 500-600.

Lucian Popa: Mai puțin în România decât în Sri Lanka? Să câștigi salariu?

Srilankez: Nu mai puțin, e mai mare.

Lucian Popa: Păi și de ce muncești aici?

Srilankez: Pentru mine.

Lucian Popa: Trimiți și la familie?

Srilankez: Da, trimit și familiei.

Lucian Popa: Câți bani trimiți pe lună?

Srilankez: Pe lună, 500 de euro. Da.

Lucian Popa: Și tu cu cât mai rămâi?

Srilankez: Eu, 100. E bine.

Lucian Popa: Cazarea și mâncarea le ai incluse.

Srilankez: Prin firmă.

Lucian Popa: Se asigură tot. Și muncești câte ore pe zi?

Srilankez: Da, da. 100 de lei pe zi.

Sursă foto: TikTok Lucian Popa