Sindicatele feroviare avertizează că sistemul se află într-o situație critică. Subfinanțarea și blocajele administrative pun presiune pe rețea, iar sindicaliștii spun că problemele ar putea afecta inclusiv circulația trenurilor de călători.

Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane spune că problemele din sistem sunt vechi. Peste subfinanțarea acumulată s-au adăugat blocaje administrative și bugete neaprobate. Sindicaliștii avertizează că situația afectează finanțarea și funcționarea transportului feroviar.

Sondaj Gândul Cine credeți că ar fi cel mai bun înlocuitor pentru Dominic Fritz la șefia USR: Radu Miruță sau Diana Buzoianu? Radu Miruță

Diana Buzoianu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

CFR Călători se confruntă cu o situație critică, atenționează sindicaliștii. Compania nu a primit de aproape 2 luni finanțarea necesară pentru serviciul public. Trenurile continuă să circule, iar costurile de exploatare sunt suportate în continuare de companie. În acest sens, CFR Călători acumulează datorii către CFR SA și alți furnizori de servicii.

„Problema nu mai este una punctuală. Vorbim despre ani de subfinanțare, peste care s-au suprapus blocaje administrative și bugete neaprobate, cu efecte directe asupra finanțării și funcționării sistemului feroviar. Aprobarea Strategiei și deblocarea Contractului de activitate și performanță reprezintă un pas necesar pentru CFR SA, dar problema de fond rămâne finanțarea efectivă a întregului sistem feroviar. Situația este critică și în transportul de călători. De aproape două luni, CFR Călători nu beneficiază de finanțarea necesară desfășurării normale a serviciului public, fiind obligată să continue circulația trenurilor și să suporte cheltuielile de exploatare, acumulând datorii către CFR SA și ceilalți furnizori. TUI, energia, combustibilul, mentenanța, reparațiile și piesele de schimb trebuie plătite indiferent dacă finanțarea de la stat a fost sau nu asigurată”, se arată în comunicatul de presă emis de Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane.

Sindicatele se tem de efecte în lanț asupra întregului sector feroviar

CFR Călători funcționează și cu bugetul de venituri și cheltuieli neaprobat, iar sindicaliștii avertizează că pe 27 august expiră termenul de 150 de zile prevăzut de lege. După această dată, alocarea fondurilor de la bugetul de stat ar putea fi suspendată. Sindicatele avertizează că problemele financiare ale CFR Călători s-ar putea extinde și la celelalte companii din sectorul feroviar. Sindicatul cere plata integrală a salariilor și solicită Guvernului să intervină pentru deblocarea situației.

„În același timp, neîncasarea TUI afectează direct veniturile CFR SA și capacitatea administratorului infrastructurii de a susține funcționarea normală a rețelei feroviare. Imposibilitatea plății salariilor și a cheltuielilor de exploatare generează blocaje în lanț, afectând toate societățile și furnizorii care au relații contractuale în sectorul feroviar”, mai spune Federația.

„Imposibilitatea plății salariilor și a cheltuielilor de exploatare generează blocaje în lanț, afectând toate societățile și furnizorii care au relații contractuale în sectorul feroviar. Un blocaj financiar într-o parte a sistemului se propagă rapid către celelalte companii și afectează funcționarea întregului sector.

Plata integrală a salariilor trebuie realizată în cel mai scurt timp. Este obligația decidenților să asigure cadrul și resursele necesare pentru respectarea drepturilor salariale. Salariații au dreptul la plata integrală și la termen a muncii prestate, precum și dreptul de a reacționa și de a sancționa, prin mijloacele legale, nerespectarea acestor obligații.

Guvernul trebuie să intervină urgent pentru asigurarea finanțării și eliminarea blocajelor administrative, înainte ca problemele financiare să se transforme în blocaje operaționale cu efect direct asupra circulației trenurilor”, mai transmit sindicaliștii.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ