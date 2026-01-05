Iată ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”, spun internauții.

Un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători și a postat și lista de produse și prețurile pentru fiecare fel de mâncare.

Imaginile au stârnit reacții pe Tik Tok, iar unii dintre internauți au fost convinși că imaginile au fost făcute cu inteligența artificială.

Noile vagoane restaurant ale CFR Călători au fost modernizate prin PNRR. Primul vagon de tipul bar-bistro a fost pus în circulație în toamna anului trecut. Românii pot să comande gustări preparate la grătar, alături însoțite de garnituri și salate, precum și băuturi alcoolice sau răcoritoare.

Un român a călătorit într-un vagon restaurant încă de la început de 2026, pe ruta Arad-București. A comandat un piept de pui la grătar cu o porție de cartofi prăjiți și o salată de murături. El a filmat totul și a distribuit clipul pe Tik Tok, iar internauții au reacționat imediat.

„Asta e AI”; „E AI”, „Este cu AI”, au fost primele comentarii apărute în dreptul videoclipului. „Visele mele când am febră 40”; „Am început să întrecem Japonia”; „Mai au trenurile 5 ore întârziere?”, „Din ce an e meniul? Cam ieftin”, au glumit alții.

Românii pot mânca în vagoanele restaurant ale CFR Călători alimente ca:

Minuturi : Omlet ă cu cașcaval – 130 g – 14 lei

Omlet ă cu șuncă și cașcaval – 135 g – 14 lei

Omlet ă cu șuncă – 125 g – 14 lei

Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de porc cu cartofi pr ăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei

Ceaf ă de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de porc cu cartofi pr ăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei

Piept de pui la gr ătar cu cartofi prăjiți și salată de varză – 170/160/200 g – 44 lei

Piept de pui la gr ătar cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 170/160/200 g – 44 lei

C ârn ăciori cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 39 lei

C ârn ăciori cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 39 lei

Ca șcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de varză – 140/220/200 g – 38 lei

Ca șcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 140/220/200 g – 38 lei

De precizat este că, trenurile care au în componență garnituri bar – bistro circulă pe rutele:

București Nord – Ia și și retur ( trenuri 551/562/561/552).

București Nord – Gala ți și retur ( trenuri 571/572).

București Nord – Sibiu și retur ( trenuri 1621/1622).

București Nord – Timi șoara Nord și retur ( trenuri 1691/1692, de la 29.09.2025).

București Nord – Constan ța – Bra șov și retur ( trenuri 1883/536/538/1682, alternativ o zi da o zi nu de la 25.09.2025).

