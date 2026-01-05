Prima pagină » Actualitate » Ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început să întrecem Japonia”

05 ian. 2026, 19:22, Actualitate
sursa foto: captura tiktok

Iată ce mâncare se servește în vagoanele restaurant ale CFR Călători, la început de 2026: „Am început întrecem Japonia”, spun internauții.

Un român a filmat meniul și mâncarea servită în noile vagoane restaurant ale CFR Călători și a postat și lista de produse și prețurile pentru fiecare fel de mâncare.

Imaginile au stârnit reacții pe Tik Tok, iar unii dintre internauți au fost convinși că imaginile au fost făcute cu inteligența artificială.

Noile vagoane restaurant ale CFR Călători au fost modernizate prin PNRR. Primul vagon de tipul bar-bistro a fost pus în circulație în toamna anului trecut. Românii pot să comande gustări preparate la grătar, alături însoțite de garnituri și salate, precum și băuturi alcoolice sau răcoritoare.

Un român a călătorit într-un vagon restaurant încă de la început de 2026, pe ruta Arad-București. A comandat un piept de pui la grătar cu o porție de cartofi prăjiți și o salată de murături. El a filmat totul și a distribuit clipul pe Tik Tok, iar internauții au reacționat imediat.

Asta e AI”; „E AI”, „Este cu AI”, au fost primele comentarii apărute în dreptul videoclipului.

Visele mele când am febră 40”; „Am început să întrecem Japonia”; „Mai au trenurile 5 ore întârziere?”, „Din ce an e meniul? Cam ieftin, au glumit alții.

Românii pot mânca în vagoanele restaurant ale CFR Călători alimente ca:

  • Minuturi: Omletă cu cașcaval – 130 g – 14 lei
  • Omletă cu șuncă și cașcaval – 135 g – 14 lei
  • Omletă cu șuncă – 125 g – 14 lei
  • Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei
  • Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 44 lei
  • Ceafă de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei
  • Piept de porc cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 44 lei
  • Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de varză – 170/160/200 g – 44 lei
  • Piept de pui la grătar cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 170/160/200 g – 44 lei
  • Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de varză – 150/220/200 g – 39 lei
  • Cârnăciori cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 150/220/200 g – 39 lei
  • Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de varză – 140/220/200 g – 38 lei
  • Cașcaval pane cu cartofi prăjiți și salată de sfeclă roșie – 140/220/200 g – 38 lei

De precizat este că, trenurile care au în componență garnituri bar – bistro circulă pe rutele:

  • București Nord Iași și retur (trenuri 551/562/561/552).
  • București Nord Galați și retur (trenuri 571/572).
  • București Nord – Sibiu și retur (trenuri 1621/1622).
  • București Nord Timișoara Nord și retur (trenuri 1691/1692, de la 29.09.2025).
  • București Nord Constanța Brașov și retur (trenuri 1883/536/538/1682, alternativ o zi da o zi nu de la 25.09.2025).

sursa foto: captura video TikTok Luca35.q

