Universitatea Cluj s-a umpus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, contra Rapidului, în etapa a 24-a din Superligă.

Meciul a fost decis de doi jucători introduși de CristianoBergodi în repriza secundă, Oucasse Mendy şi Dan Nistor.

Cristiano Bergodi, victorie în Giulești char in fața lui Dan Șucu : „Nu e revanșă”

Rapid are două înfrângeri în ultimele sale trei meciuri de acasă și trei eșecuri în ultimele cinci etape de campionat.

„Jucătorii mei sunt foarte receptivi. Am pregătit foarte bine meciul, normal că se lucrează și fazele fixe. Am fost întotdeauna atenți la fazele fixe și a fost un meci foarte bun.

Mă bucur că au intrat bine jucătorii pe care i-am introdus în teren. Am un lot numeros, am o echipă bună și suntem pe un drum foarte bun. Jucătorii se antrenează foarte bine și nu am făcut rezultate bune întâmplător.

Mendy e un jucător foarte bun, aveam nevoie de o extremă. Eu joc un sistem diferit și am căutat un jucător de genul ăsta. A intrat foarte bine în meci, e rapid cu mingea la picior, ne-a convins azi.

Nu e o revanșă. Eu am amintiri frumoase de aici, de la Rapid. Nu cred că trebuia să plec de la Rapid la acel moment, dar nu am o revanșă cu ei”, a declarat Cristiano Bergodi după victoria cu Rapid, potrivit Prima Sport.

Ce spune Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a a analizat partida în care elevii săi n-au găsit drumul spre gol.

„Mă așteptam să fie un meci echilibrat. Pe spațiul porții am finalizat doar o acțiune, dar până la urmă s-a decis la o fază fixă și de acolo… nu știu dacă al doilea a fost penalty.

Am avut înainte noi o ocazie de a ne desprinde, dar acesta e fotbalul, nu avem ce face, știam că nu va fi ușor, dar sincer nu mă așteptam să pierdem. Ne uităm la următorul meci.

În a doua parte am început destul de bine, am avut ocazii. Plusul acela de care spuneam că va veni de pe bancă astăzi n-a fost să fie. Era important pentru noi să putem să marcăm, să putem să-i desfacem mai mult, dar n-a fost așa. S-au retras mult mai mult, n-au cedat spații în propria jumătate, au mai avut și o contră unde puteau să mai marcheze.

Despre Paraschiv și Moruțan, sincer să vă spun, sunt jucători care au venit de puțin timp și trebuie până la urmă să le dăm un timp de adaptare. Acum să nu ne așteptăm la fiecare meci din partea lor să facă meciuri extraordinare”, a spus Gâlcă.