Cristiano Bergodi, victorie în Giulești chiar in fața lui Dan Șucu : „Nu e revanșă”

01 feb. 2026, 08:19, Sport
Cristiano Bergodi, victorie în Giulești chiar in fața lui Dan Șucu : „Nu e revanșă”
Universitatea Cluj s-a umpus sâmbătă seara, în deplasare, scor 2-0, contra Rapidului, în etapa a 24-a din Superligă.

Meciul a fost decis de doi jucători introduși de CristianoBergodi în repriza secundă, Oucasse Mendy şi Dan Nistor.

Cristiano Bergodi, victorie în Giulești char in fața lui Dan Șucu : „Nu e revanșă”

Rapid are două înfrângeri în ultimele sale trei meciuri de acasă și trei eșecuri în ultimele cinci etape de campionat.

„Jucătorii mei sunt foarte receptivi. Am pregătit foarte bine meciul, normal că se lucrează și fazele fixe. Am fost întotdeauna atenți la fazele fixe și a fost un meci foarte bun.

Mă bucur că au intrat bine jucătorii pe care i-am introdus în teren. Am un lot numeros, am o echipă bună și suntem pe un drum foarte bun. Jucătorii se antrenează foarte bine și nu am făcut rezultate bune întâmplător.

Mendy e un jucător foarte bun, aveam nevoie de o extremă. Eu joc un sistem diferit și am căutat un jucător de genul ăsta. A intrat foarte bine în meci, e rapid cu mingea la picior, ne-a convins azi.

Nu e o revanșă. Eu am amintiri frumoase de aici, de la Rapid. Nu cred că trebuia să plec de la Rapid la acel moment, dar nu am o revanșă cu ei”, a declarat Cristiano Bergodi după victoria cu Rapid, potrivit Prima Sport.

Ce spune Costel Gâlcă

Costel Gâlcă a a analizat partida în care elevii săi n-au găsit drumul spre gol.

„Mă așteptam să fie un meci echilibrat. Pe spațiul porții am finalizat doar o acțiune, dar până la urmă s-a decis la o fază fixă și de acolo… nu știu dacă al doilea a fost penalty.

Am avut înainte noi o ocazie de a ne desprinde, dar acesta e fotbalul, nu avem ce face, știam că nu va fi ușor, dar sincer nu mă așteptam să pierdem. Ne uităm la următorul meci.

În a doua parte am început destul de bine, am avut ocazii. Plusul acela de care spuneam că va veni de pe bancă astăzi n-a fost să fie. Era important pentru noi să putem să marcăm, să putem să-i desfacem mai mult, dar n-a fost așa. S-au retras mult mai mult, n-au cedat spații în propria jumătate, au mai avut și o contră unde puteau să mai marcheze.

Despre Paraschiv și Moruțan, sincer să vă spun, sunt jucători care au venit de puțin timp și trebuie până la urmă să le dăm un timp de adaptare. Acum să nu ne așteptăm la fiecare meci din partea lor să facă meciuri extraordinare”, a spus Gâlcă.

Mediafax
ACTUALITATE Oana Eftimie: „Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment la nivelul UE"
08:00
Oana Eftimie: „Noi ne luptăm să accesăm un împrumut care poate fi suspendat în orice moment la nivelul UE"
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Problema fundamentală între Ucraina și Rusia este că Rusia cere Ucrainei să se retragă din Donbas. Este o cerere imposibilă"
07:30
Ion Cristoiu: „Problema fundamentală între Ucraina și Rusia este că Rusia cere Ucrainei să se retragă din Donbas. Este o cerere imposibilă"
ACTUALITATE 1 Februarie, calendarul zilei: Brandon Lee ar fi împlinit 61 de ani, Lisa Marie Presley ar fi făcut 58. Își pierde viaţa „Screech"
07:15
1 Februarie, calendarul zilei: Brandon Lee ar fi împlinit 61 de ani, Lisa Marie Presley ar fi făcut 58. Își pierde viaţa „Screech"
TURISM Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
07:06
Cât va costa o noapte de cazare la vară în Mamaia și în celelalte stațiuni de pe litoral. Tarife pentru hoteluri de 2, 3, 4 sau 5 stele
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 848. Președintele Iranului declară că un război nu este „în interesul nici al nostru, nici al SUA"
06:32
Război în Orientul Mijlociu, ziua 848. Președintele Iranului declară că un război nu este „în interesul nici al nostru, nici al SUA"
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Pentru Nicușor, Coaliția este o chestiune de viață și de moarte. Dacă se face un nou guvern, iar are bătăi de cap"
06:30
Ion Cristoiu: „Pentru Nicușor, Coaliția este o chestiune de viață și de moarte. Dacă se face un nou guvern, iar are bătăi de cap"

