Război în Ucraina, ziua 1.438. Zeelenski anunță noi întâlniri „săptămâna viitoare”. Rușii l-au trimis pe Kirill Dimitriev în SUA

01 feb. 2026, 09:09, Actualitate
Războiul din Ucraina a intrat duminică, 1 februarie 2026, în a 1.438-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Președintele Volodimir Zelenski a afirmat că Ucraina se pregătește pentru întâlniri diplomatice „săptămâna viitoare” pentru a face să avanseze negocierile cu Moscova, dar în același timp a părut să respingă o posibilă reuniune prevăzută până acum să aibă loc, azi, la Abu Dhabi, între cele două delegații, relatează AFP.

„Suntem în contact permanent cu partea americană”

„Suntem în contact permanent cu partea americană și așteptăm ca ea să ne furnizeze precizări privind viitoarele reuniuni. Ucraina este pregătită să lucreze în toate formatele de negocieri. Este important ca aceste reuniuni să aibă loc și ca ele să ducă la rezultate concrete. Contăm pe întâlniri săptămâna viitoare și ne pregătim pentru ele”, a declarat președintele ucrainean în alocuțiunea sa zilnică.

În 23 și 24 ianuarie, o primă rundă de negocieri a avut loc la Abu Dhabi în prezența delegațiilor ucraineană, rusă și americană. Acestea au fost primele negocieri directe cunoscute între Kiev, Moscova și Washington asupra planului american destinat să pună capăt războiului.

Presa știa că părțile părțile conveniseră să continue discuțiile la 1 februarie. Dar, Volodimir Zelenski a declarat că „data și locul” acestei reuniuni s-ar putea schimba din cauza „situației” actuale între Iran și SUA. Donald Trump și-a înmulțit amenințările cu atacuri împotriva Iranului și presează de atunci Teheranul să accepte un acord cu privire la programul său nuclear.

Dimitriev, trimis de Putin în SUA

În paralel, emisarii american și rus, Steve Witkoff și Kirill Dmitriev, s-au văzut în Florida și au avut sâmbătă „discuții constructive”.

„Suntem încurajați de această reuniune care arată că Rusia se străduiește să lucreze pentru pacea în Ucraina”, a scris Witjkoff pe platforma X, salutând un „schimb de opinii productiv”. El a precizat că din delegația americană au mai făcut parte secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și ginerele președintelui Trump, Jared Kushner.

„Reuniune constructivă cu delegația americană însărcinată cu procesul de pace. De asemenea, discuție productivă privind grupul de lucru economic americano-rus”, a reacționat, la rândul său, tot pe X, Kirill Dmitriev.

Niciuna din părți nu a oferit detalii despre conținutul precis al discuțiilor.

Emisar al Kremlinului pentru investiții și dezvoltare economică, Kirill Dmitriev s-a mai deplasat la Miami pentru discuții asupra Ucrainei și la sfârșitul lunii decembrie. Această nouă întâlnire în Florida intervine înaintea unui posibil al doilea ciclu de convorbiri la Abu Dhabi între negociatori ruși, americani și ucraineni.

Convorbirile, sub mediere americană, sunt foarte dificile și se împiedică în special de problema teritorială.

