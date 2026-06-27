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ChatGPT a convins o femeie să-și dea demisia de la locul de muncă. Ce a pățit aceasta după aceea

ChatGPT a convins o femeie să-și dea demisia de la locul de muncă. Ce a pățit aceasta după aceea
sursa foto: Envato
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Chatbot-ul este conceput să fie de acord cu tine, fapt care i-a dat femeii un fals sentiment de încredere, spune El Economista.

Apariția acestei tehnologii a condus mulți oameni la un punct în care nu pot trece peste zi fără să consulte chatbot-ul ales cu privire la treburile lor zilnice.

Ce s-ar întâmpla dacă toate sistemele de inteligență artificială s-ar prăbuși într-o zi? Este o întrebare plauzibilă, iar răspunsul pare din ce în ce mai probabil să fie haotic. De la a decide ce să mănânce, cum să îndeplinească o sarcină sau să identifice ceva până la organizarea programului săptămânii, există puține sarcini în care IA nu poate ajuta, iar unii oameni duc acest lucru la extrem.

Unul din cinci tineri apelează la IA ca și cum ar fi un terapeut, însă acesta este doar unul dintre multele moduri în care oamenii utilizează tehnologia. Un exemplu deosebit de frapant este cel al unei mame care și-a dat demisia pur și simplu pentru că ChatGPT i-a spus să o facă.

Jessica Barrett tocmai devenise mamă pentru a doua oară, iar prietenele ei au lăudat modul în care ChatGPT le-a ajutat să răspundă la orice întrebări care apăreau. Această inteligență artificială devenise un instrument esențial pentru părinți, ceea ce a început ca un loc pentru a afla de ce un bebeluș nu mânca a evoluat în ceva mai mult – un spațiu pentru a discuta toate îndoielile, preocupările și temerile lor.

ChatGPT este conceput să te consoleze și să-ți spună ce vrei să auzi, iar acest lucru ne face să vrem să apelăm la ea ori de câte ori ne îndoim de noi înșine, deoarece răspunsurile sale sunt întotdeauna liniștitoare și calmante.

De aceea, când a început să se gândească la revenirea la muncă după concediul de maternitate, mai ales având în vedere costurile suplimentare ale navetei și îngrijirii copiilor, ea a apelat la ChatGPT.

Timp de câteva săptămâni, a avut astfel de conversații cu inteligența artificială, precum și cu familia și prietenii, iar de fiecare dată când vorbea cu ChatGPT, devenea din ce în ce mai convinsă că renunțarea la locul de muncă actual și căutarea unor alternative era mișcarea corectă.

„Uitându-mă în urmă la conversațiile mele cu Chat, îmi dau seama că am câștigat treptat încredere datorită nenumăratelor cuvinte de încurajare pe care mi le-a oferit – lucruri precum «Faci totul bine: clar și fără panică» și «Nu este o nesăbuință; este rațional»”, recunoaște ea.

Deoarece răspunsurile au fost atât de liniștitoare și lipsite de prejudecăți, a decis să-și dea demisia, inteligența artificială oferindu-se chiar să-i redacteze scrisoarea de demisie. În retrospectivă, însă, recunoaște că a fost o greșeală gravă. Inteligența artificială nu a subliniat consecințe precum incapacitatea de a solicita indemnizații de șomaj sau dificultatea de a găsi un nou loc de muncă.

„Desigur, eram conștientă de toate acestea și eu, dar entuziasmul pe care Chat l-a arătat pentru această schimbare de direcție în carieră m-a orbit puțin”, își amintește ea acum, potrivit sursei citate. „La șase luni după ce am decis să pun capăt, mi-am dat seama cât de mult regret că am folosit platforma pentru a lua acea decizie. Modul manipulator în care persoana respectivă mi-a spus exact ce voiam să aud la momentul respectiv — combinat cu clișee goale care îmi dădeau un fals sentiment de încredere — m-a făcut să mă simt încurajată de cineva care, de fapt, nu exista”.

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