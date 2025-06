„Chiar atât de mult s-a scumpit?” / „Visul bulgăresc” devine un coșmar. Tot mai mulți români, DEZAMĂGIȚI de concediul „all-inclusiv” la vecini

În ultimii ani, Bulgaria a fost pentru mii de români o alternativă ieftină și convenabilă la litoralul autohton. Prețurile mai accesibile, serviciile mai bune și apropierea de țara noastră au transformat stațiunile din sudul Mării Negre într-un magnet pentru turiștii din România. Dar entuziasmul pare să scadă anul acesta.

Din ce în ce mai mulți români se întorc din vacanțe nemulțumiți, iar principalul motiv îl reprezintă creșterea accentuată a prețurilor.

Sejur mai scump, în aceleași condiții

Un caz concret este al unei românce care și-a rezervat concediul pentru 2025 în același hotel și în aceeași stațiune în care a mai fost în anii trecuți. Spre surprinderea ei, a constatat că pentru un pachet identic prețul a crescut cu peste 50% față de anul precedent.

„Mă frământă și pe mine o situație. Chiar atât de mult s-au scumpit prețurile peste tot în Bulgaria? Pun prețul plătit anul trecut vs prețul plătit anul acesta, cam în aceeași perioadă (final de august). De fiecare dată am achiziționat early booking vacanțele…

Așa e peste tot? E vorba de hotelul Gergana, mergem deja a patra oară, nouă ne place, fiindcă e pe plajă și, deși nu e wow, condițiile sunt bune, dar anul acesta prețul a fost foarte mare. Later edit: Da, sunt 6 nopți în 2024 vs 7 nopți 2025, dar prețul pe noapte e 157,8 în euro în 2024 vs 233,1 euro în 2025, diferența pe noapte, cam aceeași perioadă, copilul e mic sub 4 ani. Diferența e semnificativă!”, a scris tânăra pe un grup de Facebook dedicat vacanțelor în Bulgaria.

Reacțiile celorlalți membri ai grupului nu au întârziat să apară. Unii spun că au avut experiențe similare, în timp ce alții au sugerat că diferențele pot fi explicate prin schimbarea tipului de cameră sau vârsta copilului.

„Ei trec la euro anul acesta și deja prețurile sunt calculate așa. Acesta este motivul creșterii prețurilor. Se lucrează deja in paralel leva și euro”, a completat cineva

Per ansamblu, tot mai mulți români confirmă că Bulgaria devine din ce în ce mai scumpă.

„Prețurile au crescut semnificativ”

„S-au scumpit, dar contează și perioada. Noi am fost acum 3 ani 2 adulți cu 2 copii (1 an și 5 ani ) la Albena Laguna Garden all inclusiv 27 iunie – 3iulie – 550 euro. Acum 2 ani la Nisipurile de aur hotel Berlin 1-7 iulie Garden cu 880 euro. Anul trecut Albena Laguna Beach sejur de 7 nopți 8 zile – 1.120 euro 1-8 iulie. Și anul acesta 30 iunie-7 iulie Sol Nessebar Bay Mare – 1.350 euro”, a precizat un turist.

„Prețuri prea pari pentru ce oferă unele hoteluri. Anul trecut am fost în Obzor la Blue Magic cu 900 de euro 5 nopți. Anul asta, fix aceeași – 1.480 de euro”, a adăugat altcineva.

Creșterea costurilor este confirmată și de unii agenți de turism. „Ofertele de anul acesta au fost peste așteptările clienților. Ce am rezervat în ianuarie cu 1.800 de euro, acum costă 2.450”, a explicat un consultant.

La ritmul scumpirilor din Bulgaria, tot mai mulți români se uită spre Grecia și Turcia, care devin alternative de luat în seamă, mai cu seamă că serviciile sunt superioare. „Pentru cât cer unele hoteluri din Bulgaria, mai bine mergi în Creta”, a fost concluzia unui utilizator.

Creșterea prețurilor în Bulgaria este alimentată de contextul economic, inflația și instabilitatea financiară spunându-și cuvântul. De altfel, la începutul acestui an, autoritățile bulgare au estimat o creștere de aproximativ 30% a tarifelor hoteliere pentru sezonul estival.

În paralel, Bulgaria face pași către adoptarea monedei euro, iar acest proces de tranziție influențează și el prețurile practicate. În multe locuri, deja funcționează dublul sistem – prețuri afișate atât în leva, cât și în euro.

